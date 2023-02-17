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Коммерсантъ FM
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Лукашенко: Белоруссия готовится производить штурмовики Су-25 при поддержке России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным объявил о готовности наладить в республике производство штурмовиков Су-25. Встреча лидеров двух стран проходит в Ново-Огарево.

Су-25

Су-25

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Су-25

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Су-25 — разработанный ОКБ Сухого штурмовик, самолеты этого типа эксплуатируются с 1981 года, в 2009 году Минобороны РФ объявило о возобновлении закупок Су-25.

«Как мне доложили в правительстве, готовы выйти на производство самолета Су-25, который себя хорошо в Украине показывает — штурмовик, рабочая лошадка. Готовы даже в Белоруссии производить при соответствующей небольшой технологической поддержке РФ»,— заявил господин Лукашенко, напомнив, что в стране есть три авиазавода — два военных и гражданский, которые производят комплектующие (цитата по БЕЛТА).

Во время встречи в Санкт-Петербурге летом 2022 года господин Путин предложил президенту Белоруссии дооборудовать находящиеся на вооружении у республики Су-25 на авиазаводах в России и начать подготовку летного состава.

Мария Федотова

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