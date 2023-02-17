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Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Ново-Огарево

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры. Они проходят в Ново-Огарево.

Александр Лукашенко говорил, что на переговорах планируется обсудить вопросы обороны, безопасности и развития интеграции в рамках Союзного государства, а также импортозамещение и антисанкционное взаимодействие. Кроме того, господин Путин и господин Лукашенко должны поговорить о подготовке к заседанию Высшего госсовета Союзного государства, который планируется провести в апреле-мае.

Президенты обсуждали возможность личной встречи в ходе переговоров по телефону 5 февраля.

Последний раз Владимир Путин и Александр Лукашенко встречались в конце декабря 2022 года в Санкт-Петербурге на неформальном саммите СНГ.

Анастасия Ларина

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