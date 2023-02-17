На Украине телеведущего Красовского приговорили заочно к пяти годам тюрьмы за призывы к геноциду

Суд на Украине заочно приговорил российского телеведущего Антона Красовского к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Он получил максимальный срок лишения свободы по двум статьям УК Украины — о публичных призывах к геноциду и свержению конституционного строя, сообщает Служба безопасности Украины (СБУ) в своем Telegram-канале.

Сотрудники СБУ знают о местонахождении экс-сотрудника телеканала Russia Today (RT) и «проводят комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности», отмечает ведомство.

В октябре главред RT Маргарита Симоньян объявила о приостановке сотрудничества с господином Красовским, призвавшим «топить и жечь украинских детей». Следственный комитет России эти высказывания проверять не стал, сам телеведущий принес извинения.

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Мария Федотова