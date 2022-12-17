СКР не стал проверять высказывания Красовского о сожжении украинских детей

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин направил в управление Следственного комитета России (СКР) по Москве обращение с просьбой проверить высказывание экс-сотрудника телеканала Russia Today Антона Красовского об украинских детях, которых тот призывал топить и жечь. В СКР депутату ответили, что в его обращении нет сведений о «совершенном или готовящемся преступлении».

«В поступившем обращении сведений о совершенном или готовящемся преступлении против несовершеннолетних… не сообщается. Вопросов, относящихся к компетенции ГСУ СК России по г. Москве, не содержится»,— говорится в письме, скан которого господин Ступин опубликовал в своем Telegram.

В тексте уточняется, что депутатское обращение будет направлено следователями в столичное управление МВД. Евгений Ступин пообещал, что будет просить подключиться прокуратуру к рассмотрению дела.

24 октября главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян объявила о приостановке сотрудничества с Антоном Красовским, занимавшим пост директора вещания телеканала, из-за его заявлений в ходе интервью с писателем Сергеем Лукьяненко.

В частности, в программе «Антонимы» господин Красовский сказал, что украинские дети, считающие, что их страна «оккупирована москалями», должны быть забиты для сожжения в «смерекову хату» или утоплены. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания сотрудника RT.

Андрей Сапожников