Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

СКР не стал проверять высказывания Красовского о сожжении украинских детей

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин направил в управление Следственного комитета России (СКР) по Москве обращение с просьбой проверить высказывание экс-сотрудника телеканала Russia Today Антона Красовского об украинских детях, которых тот призывал топить и жечь. В СКР депутату ответили, что в его обращении нет сведений о «совершенном или готовящемся преступлении».

«В поступившем обращении сведений о совершенном или готовящемся преступлении против несовершеннолетних… не сообщается. Вопросов, относящихся к компетенции ГСУ СК России по г. Москве, не содержится»,— говорится в письме, скан которого господин Ступин опубликовал в своем Telegram.

В тексте уточняется, что депутатское обращение будет направлено следователями в столичное управление МВД. Евгений Ступин пообещал, что будет просить подключиться прокуратуру к рассмотрению дела.

24 октября главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян объявила о приостановке сотрудничества с Антоном Красовским, занимавшим пост директора вещания телеканала, из-за его заявлений в ходе интервью с писателем Сергеем Лукьяненко.

В частности, в программе «Антонимы» господин Красовский сказал, что украинские дети, считающие, что их страна «оккупирована москалями», должны быть забиты для сожжения в «смерекову хату» или утоплены. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания сотрудника RT.

Андрей Сапожников

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...