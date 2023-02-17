В Роскомнадзоре допустили блокировку Twitch

Евгений Зайцев, глава Управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора, сообщил, что ведомство обсуждало необходимость введения мер в отношении стримингового сервиса Twitch. По его словам, речь может идти о полной или частичной блокировке.

«Мы готовы это обсуждать. Потому что к таким действиям, мы полагаем, надо подходить взвешенно, оценивать в том числе и возможные риски, которые существует и для наших блогеров, которые пользуются этим ресурсом. Это надо оценивать и принимать взвешенное решение по итогам»,— сказал Евгений Зайцев во время круглого стола в Общественной палате РФ (цитата по «РИА Новости»).

Ранее сегодня, 17 февраля, зампред думского комитета по информполитике Антон Горелкин заявил, что Twitch давно заслужил блокировки, поскольку сервис регулярно нарушает российское законодательство. Он упомянул, в частности, рекламу наркотиков и казино, фигурирующую на платформе Twitch, а также материалы, дискредитирующие российскую армию.

31 января Twitch был оштрафован на 4 млн руб. за трансляцию интервью с экс-советником офиса президента Украины Алексеем Арестовичем. Это был пятый штраф, который российский суд назначил компании. В июле РКН обязал поисковики маркировать Twitch как нарушителя закона, поскольку сервис не удаляет информацию о спецоперации на Украине, которую ведомство считает недостоверной.

Лусине Баласян