Twitch оштрафовали на 4 млн рублей за трансляцию интервью

Судебный участок мирового судьи №422 Таганского района Москвы оштрафовал компанию Twitch на 4 млн руб. Причиной стала трансляция интервью экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича Марку Фейгину (внесен в реестр иноагентов РФ). Штраф назначили по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации, если обязанность по удалению предусмотрена законодательством), передает ТАСС.

Это уже пятый штраф, который суд обязал выплатить компанию за неудаление запрещенной информации. 30 августа 2022 года суд признал компанию виновной по аналогичной статье и оштрафовал на 3 млн руб. 4 октября — еще 4 млн руб., 18 октября назначил два штрафа по 4 млн руб. При этом последние три штрафа были связаны с упомянутым интервью. Согласно материалам дела, в интервью содержалась недостоверная информация о действиях российской армии на Украине.

Лаура Кеффер