Блогера «КраСаву» оштрафовали на 50 тыс. руб. за дискредитацию армии

Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тыс. руб. бывшего футболиста Евгения Савина, автора YouTube-канала «КраСава». Он признан виновным в дискредитации российской армии (ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).

«Савину назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. руб.»,— сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда.

Протокол в отношении Евгения Савина был составлен 23 января. В апреле 2022 года на канале «КраСава» вышло видео под названием «Ярмоленко — война. Почему молчат футболисты в России». В этом выпуске Евгений Савин взял интервью у нескольких российских футболистов о спецоперации на Украине.

Сам блогер выступал в поддержку Украины. Вслед за публикацией видео Евгений Савин уехал из России. Сейчас он проживает на Кипре. В августе депутат от «Единой России» Роман Терешков попросил МВД дать правовую оценку высказываниям Евгения Савина.

Евгений Савин известен по выступлению за пермский «Амкар», самарские «Крылья Советов» и тульский «Арсенал». В 2008 году вместе с «Амкаром» дошел до финала Кубка России. После окончания футбольной карьеры Евгений Савин стал блогером и спортивным комментатором.

Лусине Баласян