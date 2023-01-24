Блогера «КраСаву» обвинили в дискредитации армии

Штраф до 50 тыс. руб. по административной статье о дискредитации российской армии (20.3.3 КоАП РФ) грозит Евгению Савину, экс-футболисту и автору YouTube-канала «КраСава». Как передает «Интерфакс», 23 января протокол в отношении господина Савина был зарегистрирован в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Савин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Евгений Савин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

18 апреля на канале «КраСава» вышло видео под названием «Ярмоленко - война. Почему молчат футболисты в России», посвященное влиянию украинских событий на футбол. После публикации фильма у Евгения Савина начались проблемы: администрация стадиона «Зоркий» в Красногорске расторгла договор с его футбольным клубом «КраСава», он также не был включен в турнирную сетку следующего сезона ФНЛ-2. В мае 2022 года команда переехала на Кипр.

В августе МВД рассмотрело обращение депутата Романа Терешкова («Единая Россия»), который попросил ведомство дать правовую оценку словам блогера. «По поводу публичных высказываний футбольного блогера и украинского пропагандиста Евгения Савина. "КраСава" наговорил на 2 статьи УК РФ»,— написал тогда парламентарий в своем Telegram.

Андрей Сапожников