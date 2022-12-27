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Путин и Лукашенко провели двустороннюю встречу в Русском музее

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко «в неформальной обстановке» провели встречу в Русском музее Санкт-Петербурга. Белорусский президент сообщил о продолжении экономического диалога между двумя странами.

«Мы договорились, что 2023 год будем отмечать как Год русского языка. Поэтому мне кажется, что встретиться сегодня на рабочий завтрак в Русском музее будет как нельзя кстати»,— объяснил президент России выбор локации для встречи (цитата по «Интерфаксу»).

Как рассказал Александр Лукашенко, в ходе неформальных переговоров главы государств окончательно согласовали «многие вопросы» экономического характера.

В Русском музее побывали также и другие лидеры стран СНГ, прибывшие в Петербург на саммит организации. Они осмотрели музейную экспозицию.

Вчера, 26 декабря, в Санкт-Петербурге начался неформальный саммит СНГ, в котором участвуют лидеры девяти стран—членов содружества. Мероприятие проходит в библиотеке имени первого президента России Бориса Ельцина.

Подробнее о неформальном саммите — в материале «Ъ» «Перстни веером».

Андрей Сапожников

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