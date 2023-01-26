Суд в Петербурге заочно арестовал бывшего главу Василеостровского района Эдуарда Ильина

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга по ходатайству следствия заочно арестовал бывшего главу администрации района Эдуарда Ильина. Его обвиняют в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

При задержании бывшего чиновника на территории РФ или с момента экстрадиции под стражей он пробудет два месяца. По версии следствия, Эдуард Ильин будучи в должности главы Василеостровского района с 28 января по 31 августа 2022 года потребовал от неназванного предпринимателя ежемесячно передавать ему 700 тыс. руб. в качестве платы за общее покровительство, выраженное в беспрепятственном исполнении госконтрактов на осуществление частной охранной деятельности в здании администрации и подведомственных учреждениях. За это время бывший чиновник незаконно получил не менее 5.6 млн руб. Ему предъявили заочное обвинение 30 декабря, а 9 января объявили в розыск.

Напомним, что Василеостровский район Санкт-Петербурга в начале декабря возглавил бывший начальник региональной Росгвардии. Губернатор Александр Беглов уволил Эдуарда Ильина 10 декабря. За день до снятия с должности Следственный комитет возбудил в его отношении уголовное дело о получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

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