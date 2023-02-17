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Коммерсантъ FM
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В ЦБ надеются, что Euroclear и Clearstream разблокируют активы «невиновных» инвесторов

Первый зампред Центробанка Владимир Чистюхин заявил, что европейские депозитарии Euroclear и Clearstream, рассматривающие разблокировку активов лиц, не попавших под санкции, планируют «отпустить невиновных». Господин Чистюхин выразил надежду, что депозитарии смогут сделать это в ближайшее время.

Владимир Чистюхин

Владимир Чистюхин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Владимир Чистюхин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Какие вопросы сейчас рассматривают регуляторы Clearstream и Euroclear? Они рассматривают вопрос разблокировать активы тех лиц, которые не включены в санкционные списки. То есть, понимаете, все те, кто под санкциями,— ни о каком разблокировании речи не идет»,— сказал Владимир Чистюхин в кулуарах Уральского форума Кибербезопасность в финансах (цитата по «РИА Новости»).

«Фактически они хотят отпустить невиновных, и я очень надеюсь, что они в ближайшее время найдут в себе силы это сделать»,— заявил первый зампред ЦБ.

После введения санкций Евросоюза в отношении Национального расчетного депозитария (НРД) Clearstream и Euroclear приостановили операции с НРД. По данным ЦБ, в результате оказалось заморожено около 6 трлн руб.

20 декабря 2022 года Минфин Люксембурга дал разрешение на разблокировку активов, которые зависли в Clearstream до 3 июня (до введения санкций ЕС). 22 декабря аналогичное разрешение предоставил Минфин Бельгии — регулятор Euroclear. Для разблокировки активов необходимо доказательство, что инвесторы, в отношении которых подает запрос НРД, не находятся под санкциями. Заявки должны были быть поданы до 7 января.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ» «Евробондам ищут пути замещения».

Лусине Баласян

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