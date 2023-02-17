Суд удовлетворил ходатайство Ефремова об отказе от освобождения из колонии

13 февраля актер Михаил Ефремов, в 2020 году осужденный на семь с половиной лет колонии за гибель человека в ДТП, попросил суд прекратить производство по ходатайству о замене лишения свободы на принудительные работы. Алексеевский районный суд Белгородской области ходатайство актера удовлетворил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Ефремов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Михаил Ефремов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Сегодня прошло судебное заседание. Производство по ходатайству было прекращено в связи с отзывом ходатайства осужденным»,— цитирует «Интерфакс» заявление представителя суда.

8 июня 2020 года в Москве на Садовом кольце произошло ДТП с участием Михаила Ефремова. Управляемый им внедорожник выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, которым управлял курьер Сергей Захаров — от полученных травм он скончался в больнице. В крови актера были обнаружены алкоголь и наркотики. В январе 2023 года Ефремов попросил заменить оставшийся срок на принудительные работы, однако потом передумал.

Подробнее о деле читайте в подборке «Ъ».

Андрей Сапожников