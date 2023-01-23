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Коммерсантъ FM
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Актер Михаил Ефремов попросил заменить оставшийся срок на принудительные работы

Актер Михаил Ефремов, который был осужден на семь с половиной лет колонии за гибель человека в ДТП в Москве, подал прошение о замене наказания на принудительные работы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Ефремов Михаил Олегович... о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами»,— говорится в материалах, переданных в производство судье Алексеевского районного суда Белгородской области.

ДТП произошло в Москве на Садовом кольце 8 июня 2020 года. Внедорожник Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, которым управлял курьер Сергей Захаров, скончавшийся от полученных травм в больнице. В крови актера нашли алкоголь и наркотики. Михаил Ефремов то признавал, то отрицал вину. Обвинение просило для него 11 лет тюрьмы из 12 возможных.

В сентябре того же года суд назначил актеру восемь лет колонии общего режима. В октябре приговор был смягчен до семи с половиной лет. В ноябре Михаила Ефремова этапировали в колонию в Белгородской области.

Подробнее о деле читайте в подборке «Ъ».

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Авария с участием актера Михаила Ефремова

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