Михаил Ефремов передумал просить замену оставшегося срока на принудительные работы

Актер Михаил Ефремов, который в 2020 году был осужден на семь с половиной лет колонии за гибель человека в ДТП в Москве, попросил прекратить производство по ходатайству о замене лишения свободы на принудительные работы. Об этом сообщили в Алексеевском районном суде Белгородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Ефремов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Михаил Ефремов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«В Алексеевский районный суд Белгородской области поступило ходатайство осужденного Ефремова М. О. о прекращении производства по ходатайству адвоката, ранее поданного в его интересах, о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания — принудительными работами»,— говорится в сообщении суда.

Авария с участием актера произошла в Москве на Садовом кольце 8 июня 2020 года. Внедорожник Ефремова вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, которым управлял курьер Сергей Захаров, он умер от полученных травм в больнице. В крови актера нашли алкоголь и наркотики. В сентябре того же года суд назначил актеру восемь лет колонии общего режима. В октябре приговор был смягчен до семи с половиной лет. В январе 2023 года Ефремов попросил заменить оставшийся срок на принудительные работы.

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