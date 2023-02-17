Продажи книг в России в 2022 году выросли в деньгах, но сократились в экземплярах

Российский книжный рынок с учетом продаж только бумажных книг и без учета учебной литературы по итогам 2023 года вырос на 10%, до 109 млрд руб.: такую оценку издательской группы «Эксмо-АСТ» 17 февраля озвучил на конференции ее совладелец Олег Новиков. В 2021 году рост был аналогичным — 10%. В то же время по количеству проданных экземпляров коммерческий рынок бумажных книг сократился на 7%, до 229 млн экземпляров, против роста на 26% в 2021 году.

Продажи бумажных книг в специализированных отдельных книжных магазинах показали падение на 1%, до 28,6 млрд руб., в федеральных книжных сетях - рост на 17%, до 18,6 млрд руб. Продажи в интернет-магазинах выросли на 18%, до 46,2 млрд руб., но рост канала замедлился (в 2021 году фиксировался прирост на 31%). Рост продемонстрировали сегменты художественной литературы (на 22%), и детской (на 20%), при этом сегмент прикладной литературы (нон-фикшен) вырос только на 1%.

Рынок цифровых книг (включая электронные и аудиоверсии) в России, по оценке "Эксмо-АСТ", в 2022 году впервые не показал роста по итогам года: его объем остался на уровне 2021-го — 11 млрд руб. Как писал «Ъ» 27 июля со ссылкой на данные ГК «ЛитРес», основным фактором стагнации электронных и аудиокниг в 2022-ом стали проблемы с платежами в App Store и Google Play весной.

О ситуации на книжном рынке читайте в материале «Бестселлер близко к тексту».

Валерия Лебедева