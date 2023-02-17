Командующим войсками ЦВО назначен генерал-лейтенант Андрей Мордвичев

Новым командующим войсками Центрального военного округа (ЦВО, штаб-квартира в Екатеринбурге) официально назначен генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. Соответствующая информация появилась в базе ЕГРЮЛ.

Андрей Мордвичев в 2017 году был начальником Южно-Сахалинского гарнизона. В 2018 году его назначили первым заместителем командующего и начальником штаба 41-й общевойсковой армии ЦВО. В 2021 году находился в должности первого заместителя командующего 8-й общевойсковой армией ЮВО.

В марте 2022 года украинская сторона заявила, что Андрей Мордвичев погиб на аэродроме в Чернобаевке. Однако информацию опроверг глава Чечни Рамзан Кадыров, прибывший в Мариуполь для встречи с генерал-лейтенантом.

С 2017 года командующим войсками ЦВО был генерал-полковник Александр Лапин. В январе 2023 года СМИ сообщили, что его назначили начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных Сил РФ. На новом посту он занимается планирование боевой подготовки и перевооружения частей и соединений Сухопутных войск.

Подробнее о ситуации с Александром Лапиным – в материале «Ъ-Урал» «Генерал сменил войска».

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