СМИ: генерал Лапин возглавил Главный штаб Сухопутных войск

Генерал-полковник Александр Лапин, который ранее командовал войсками Центрального военного округа (ЦВО, штаб-квартира в Екатеринбурге), назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск ВС РФ. Об этом со ссылкой на источники в Минобороны РФ сообщают РБК и Ura.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В ходе военной спецоперации на Украине Александр Лапин командовал группировкой российских войск «Центр». Однако в октябре 2022 года СМИ сообщали, что его с этой должности сняли. А в ноябре врио командующего войсками ЦВО стал генерал-майор Александр Линьков. Тогда кадровое изменение объяснялось отпуском генерала Лапина.

Ранее Рамзан Кадыров неоднократно критиковал Александра Лапина. Так, в конце октября глава Чечни заявлял, что украинские войска ненадолго прорвали оборону в районе населенных пунктов Терны, Торское и Ямполовка, за которые отвечал Александр Лапин. Господин Кадыров также заявлял, что генерал Лапин должен был нести ответственность за потерю Красного Лимана. Данное заявление поддержал создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Александр Лапин занимал должность командующего войсками Центрального военного округа с 22 ноября 2017 года. Прошел все командные должности, а также возглавлял Общевойсковую академию ВС РФ. В июле прошлого года президент России Владимир Путин присвоил Александру Лапину звание Героя России.

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