Генерал сменил войска

По сообщениям СМИ, генерал-полковник Александр Лапин, возглавлявший войска Центрального военного округа (ЦВО, штаб-квартира в Екатеринбурге), назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных Сил РФ. Ранее военный, руководящий на спецоперации группировкой «Центр», неоднократно критиковался Рамзаном Кадыровым и Евгением Пригожиным. Эксперт считает, что данным назначением президент Владимир Путин попытался выстроить баланс между военными и лицами, не относящимися к Минобороны.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадровые перемещения генерала Лапина находятся пол грифом «секретно»

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Кадровые перемещения генерала Лапина находятся пол грифом «секретно»

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Сообщения о назначении Александра Лапина начальником Главного штаба Сухопутных войск ВС РФ появились в федеральных СМИ утром 10 января. Официально в пресс-службе ЦВО «Ъ-Урал» комментировать информацию не стали. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга ответил на вопрос о новой должности генерал-полковника уклончиво, не подтвердив, но и не опровергнув информацию: «Вы знаете, что есть указы президента открытые, есть указы президента под грифом “секретно”. Среди тех указов, которые публикуются, такого указа до сих пор не было».

Александр Лапин родился в 1964 году в Казани. Окончил Казанское высшее танковое командное училище, Военную академию бронетанковых войск, Военную академию Генерального штаба ВС РФ. С 2003-го по 2006 год — командир отдельной мотострелковой бригады, с 2006-го по 2007 год — командир 20-й гвардейской мотострелковой дивизии в Волгограде. С 2009 года проходил службу в должности заместителя командующего 58-й армией во Владикавказе. В 2014 году назначен первым заместителем командующего, начальником штаба Восточного военного округа. До конца ноября 2017 года служил в должности начальника штаба группировки Вооруженных сил РФ в Сирии.

Командующим войсками ЦВО Александр Лапин был назначен 22 ноября 2017 года. А в феврале 2019 года Владимир Путин присвоил ему звание генерал-полковника. После назначения Александр Лапин активно участвовал в общественно-политической жизни Урала. Ежегодно он принимал участие в Параде Победы в Екатеринбурге, встречался с политиками, а в 2020 году присутствовал на открытии выставки, посвященной Герою Советского Союза Николаю Кузнецову. В 2021 году Александр Лапин принял решение о строительстве храма вооруженных сил в парке «Патриот» в Верхней Пышме.

По информации источника «Известий», основной задачей Александра Лапина на новом посту станет планирование боевой подготовки и перевооружения частей и соединений Сухопутных войск. Издание отметило, что должность генерал-полковник получил после того, как прежнего начальника Главного штаба перевели на пост зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии.

Командующий войсками ЦВО громко заявил о себе в качестве командующего группировкой российских войск «Центр», участвующей в специальной военной операции на Украине.

Весной и летом 2022 года СМИ сообщали, что войска под командованием генерал-полковника демонстрировали успехи на фронте, а в июле президент Владимир Путин присвоил Александру Лапину звание Героя России.

Осенью деятельность генерал-полковника подверглась жесткой критике со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Первый сначала обвинил Александра Лапина в сдаче Красного Лимана, а также в своем telegram-канале назвал командующего «бездарем», которого «покрывают наверху руководители Генштаба», и призвал «разжаловать до рядового» и лишить наград. Заявление Рамзана Кадырова поддержал Евгений Пригожин. Спустя месяц глава Чечни заявил, что генерал повторил историю со сдачей Красного Лимана, когда украинские войска ненадолго прорвали оборону в районе населенных пунктов Терны, Торское и Ямполовка.

В ноябре врио командующего войсками ЦВО вместо Александра Лапина был назначен начальник организационно-мобилизационного управления ЦВО генерал-майор Александр Линьков. В ЦВО заявляли, что генерал-полковник ушел в трехнедельный отпуск, однако в декабре информации о возвращении Александра Лапина к исполнению обязанностей не было, в пресс-службе ЦВО не отвечали на запросы.

«У Рамзана Кадырова и Евгения Пригожина есть возможность публично транслировать свои идеи и мысли, в том числе критику. У военных же публично высказываться возможности нет, из-за чего они не могут отвечать на критику. Президент этим назначением постарался выстроить баланс, чтобы ни одна сторона не выпячивала вперед»,— считает председатель совета директоров «Никколо М» Игорь Минтусов.

Илья Смирнов