«Синара» может занять место Siemens в строительстве ВСМ Москва—Петербург

Группа «Синара» может стать концессионером основного участка высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Петербург, заменив в проекте ушедший с российского рынка Siemens. По данным «Ъ», данное предложение «Синара» направила в правительство в июле 2022 года.

Проект ВСМ Москва—Петербург появился в 2019 году. Стоимость участка – 1,66 трлн руб. Ожидается, что входы в Москву и Петербург будут строиться за счет инвестпрограммы ОАО РЖД и бюджета, в то время как основная протяженность трассы — участок Крюково—Обухово протяженностью 624,2 км — должна быть отдана в концессию.

В случае заключения концессии группа «Синара» также сможет поставлять подвижной состав для магистрали, который собирается на предприятии «Уральские локомотивы» (совместное предприятие с Siemens).

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