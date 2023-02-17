Украина национализировала имущество Олега Дерипаски на $237 млн

По решению Высшего антикоррупционного суда Украины, в собственность государства перешли активы кубанского бизнесмена Олега Дерипаски на общую сумму свыше $237,5 млн. Об этом сообщает «Ъ».

В частности, национализации подвергли Николаевский глиноземный завод, добывающие предприятия «Глуховский карьер кварцитов», «Хустсткий карьер», «Жежеловский карьер» и другое имущество предпринимателя.

Основанием для перехода активов бизнесмена в собственность государства, по мнению суда, стало содействие военно-политическому руководству России. В то же время, предприятиями на Украине Олег Дерипаска руководил через подконтрольные компании, чтобы, как считает украинский суд, скрыть свое отношение к данным организациям.

Иск о конфискации активов кубанского предпринимателя направило министерство юстиции Украины. Основанием стало возможное содействие предпринимателя развитию военно-промышленного комплекса РФ.

Анастасия Донскова

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