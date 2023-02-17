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Коммерсантъ FM
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Посольство РФ сочло слова Нуланд о поддержке ударов Украины по Крыму подтверждением вовлеченности США в конфликт

Пресс-секретарь посольства РФ в Вашингтоне Игоря Гиренко раскритиковал заявление замгоссекретаря США Виктория Нуланд о том, что США поддерживают нанесение Украиной ударов по военным объектам в Крыму. По мнению господина Гиренко, ее высказывания свидетельствуют о вовлеченности Вашингтона в военный конфликт.

В комментарии пресс-секретаря говорится, что «это не просто риторика Вашингтона, а конкретные действия». Игорь Гиренко сказал, что США «активно снабжают Киев современными комплексами», консультируют украинских военачальников, участвуют «в наведении на цели вооружений». Он утверждает, что «именно США являются зачинщиком и разжигателем противостояния на Украине».

«Высказывания высокопоставленного представителя госдепартамента... — четкое подтверждение позиции России о непосредственной вовлеченности Соединенных Штатов в конфликт... Расцениваем подобную позицию Вашингтона как неприкрытое проявление воинственного настроя по отношению к нашей стране»,— убежден господин Гиренко.

Госпожа Нуланд накануне сказала, что Украина никогда не будет в безопасности без демилитаризации Крыма. По ее словам, в Крыму есть «массивные военные сооружения, которые Россия превратила в важные логистические точки», и США считают эти объекты «легитимными целями» для Украины.

О помощи Киеву странами альянса — в материале «Ъ» «Оно им самим НАТО».

Лаура Кеффер

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