РБК: владелец IKEA и «Мега» хочет продать всю недвижимость в России

Шведская Ingka Group, которой принадлежат сеть IKEA и торговые центры (ТЦ) «Мега», ищет покупателей на свою недвижимость в России, сообщает РБК со ссылкой на источники. По их словам, группа ищет покупателя на весь портфель своей недвижимости. Его площадь оценивается в 2,3 млн кв. м, арендная площадь — 1,8 млн кв. м.

Как уточнили собеседники издания, уже ведутся переговоры минимум с двумя потенциальными покупателями, но они в начальной стадии. О ком идет речь, не уточняется. Источник РБК на рынке недвижимости отметил, что окончательное корпоративное решение о продаже активов еще не принято.

В портфель недвижимости Ingka в России входят 14 торговых центров «Мега», гипермаркеты, в которых работали магазины IKEA, а также участки, на которых планировалось строительство новых ТЦ. В пресс-службе Ingka Centers (подразделение Ingka Group, управляющее торговыми центрами) сказали, что не комментируют рыночные слухи.

IKEA закрыла свои магазины в России в марте 2022 года. В середине июня IKEA объявила о продаже четырех своих заводов в России, а также анонсировала сокращение бизнеса в стране. Онлайн-распродажа закончилась 15 августа. На следующий день стало известно, что IKEA ликвидирует российскую «дочку». Источник ТАСС говорил, что IKEA рассчитывает вернуться в Россию в течение двух лет. В феврале правительственная комиссия одобрила продажу трех из четырех российских заводов IKEA.

Подробнее о сделке — в материале «Ъ FM» «IKEA вышла на финальный этап».

Лаура Кеффер