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Коммерсантъ FM
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5,38 процента составила средняя ставка по депозитам физлиц сроком до года в декабре 2022 года, сообщил Банк России. Доходность коротких депозитов остается кратно ниже инфляции, косвенно подтверждая соображения аналитиков ДИП ЦБ (см. “Ъ” от 24 февраля) о том, что рост склонности населения к сбережениям обусловлен в большей степени отсутствием на полках привычных товаров, нежели изменениями его финансовых стратегий. Отметим, что более оперативный показатель — средняя максимальная ставка по тем же депозитам в топ-10 банков РФ — в первой декаде февраля снизилась c 8,036% до 7,926% годовых, отражая ожидаемое снижение инфляции на фоне высокой базы 2022 года.

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