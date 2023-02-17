С чувством собственного долго

На фоне санкций и сложностей в экономике в 2022 году все без исключения области Черноземья были вынуждены прибегнуть к кредитам из федерального бюджета для финансирования своих обязательств. В результате госдолг в макрорегионе увеличился в среднем на 17%, а сильнее всего — в Воронежской области, на 24%. Дорогих в обслуживании банковских кредитов регионам удавалось избегать весь прошлый год, но уже в начале 2023 года их запланировала брать Белгородская область. Эксперты предупреждают о рисках развития этой тенденции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Министерство финансов опубликовало данные о динамике государственного долга бюджетов субъектов РФ в январе-декабре 2022 года. После введенного в июне прошлого года Минфином частичного запрета на публикацию данных по бюджетной отчетности из опасения санкций статистика по госдолгу осталась одним из немногих открытых маркеров эффективности региональных финансов.

Исходя из данных министерства, можно рассчитать, что за 2022 год совокупный госдолг шести регионов Черноземья увеличился на 17%. На 1 января 2022-го он составлял 100,4 млрд руб., а год спустя возрос до 118 млрд руб. Рост пришелся на второе полугодие, еще в январе-июне Минфин не фиксировал ни существенного увеличения, ни сокращения госдолга в макрорегионе.

Наиболее заметный в макрорегионе рост госдолга показала Воронежская область. Сумма за год выросла на 24%, с 16,8 до 20,8 млрд руб. Показатель увеличился исключительно за счет займов из федерального бюджета, ставка по которым в среднем составляет 1%. Банки же на сегодня, по информации источников «Ъ-Черноземье» на профильном рынке региона, готовы кредитовать бюджеты под не менее 9% годовых. Других статей госдолга, помимо бюджетных кредитов, у Воронежской области нет.

Чуть меньшие темпы прироста госдолга показала в 2022 году Белгородская область — на 22% за 12 месяцев. Абсолютный показатель достиг 31,1 млрд руб., оставаясь самым высоким в Черноземье. По данным Минфина, на фоне спецоперации приграничный регион выплатил часть купонных доходов держателям своих облигаций (эта статья госдолга сократилась с 15,7 до 12,7 млрд руб.). Одновременно долги по бюджетным кредитам выросли с 8,7 до 17,3 млрд руб. Сумма выданных бизнесу госгарантий, напротив, незначительно уменьшилась, оставшись на уровне 1,1 млрд руб.

По итогам 2022-го у Белгородской области, как и других регионов Черноземья, в принципе не было банковских кредитов в структуре госдолга. Однако они могут появиться в 2023-2025 годах. Недавно министерство финансов области опубликовало тендер на предоставление региональному бюджету в кредит 2,6 млрд руб. на три года. Переплата из расчета ставки в 8,5% годовых может составить 663 млн руб.

Аналогичную динамику в 22% демонстрирует Липецкая область (рост с 10,9 до 12,3 млрд руб.). Объем бюджетных кредитов региона увеличился с 5,8 до 9,5 млрд руб., а сумма госгарантий снизилась с 79,5 до 69,2 млн руб. Долг по облигациям уменьшился с 5 до 3,7 млрд руб. за счет их частичного погашения.

Курская область увеличила госдолг в 2022 году на 18%, с 8,7 до 10,3 млрд руб. Однако в абсолютном выражении показатель остается самым низким в Черноземье. В структуре обязательств с 7,9 до 9,6 млрд руб. выросли долги по бюджетным кредитам, к ним добавились 95,7 млн руб. госгарантий. Остатки невыплаченных облигаций сократились с 780 до 585 млн руб.

Одинаковую и наименьшую в Черноземье динамику показал госдолг Орловской и Тамбовской областей — 10%. Показатель Орловщины вырос с 20 до 22 млрд руб. У региона увеличились обязательства перед госбюджетом с 14,9 до 22 млрд руб. Зато были полностью погашены долги перед банками в 3,01 млрд руб. и 2 млрд руб. облигаций.

К началу 2023 года у Орловщины, единственной в Черноземье, сохраняется внешний долг. За год его удалось уменьшить только с $27,9 до $27,5 млн (2 млрд руб. по курсу ЦБ на 9 февраля). Речь идет о задолженности в рамках проекта «Пшеница-2000»: в 1998 году ВЭБ под гарантии областного бюджета взял в Deutsche Bank кредит на 114 млн марок (около 350 млн руб. по тогдашнему курсу) для покупки сельхозтехники, но из-за обвала рубля стоимость займа резко выросла, и проект провалился. Минфин РФ компенсировал эти суммы региону, однако он продолжает оставаться должен федеральному бюджету за «кредиты от РФ в рамках использования целевых иностранных кредитов».

Госдолг Тамбовской области в 2022-м увеличился с 18,6 до 20,5 млрд руб. Займы из бюджета выросли с 12,5 до 15,9 млрд руб., обязательства по облигациям на 6,1 млрд руб. сократились до 4,6 млрд руб.

Заведующий кафедрой экономики и управления персоналом Воронежского госуниверситета Юрий Трещевский считает, что рост госдолга не должен вызывать опасений в тех регионах, где динамику определили исключительно бюджетные кредиты.

«Ссуды Минфина, грубо говоря, предоставляются на тысячу лет, это длинные кредиты под 1%. К тому же федеральные власти, предоставляя займы, следят за тем, чтобы объемы госдолга региона не превышали возможности, определенные в соглашении его правительства с министерством,— пояснил господин Трещевский.— Шесть-семь лет назад Минфин провел реструктуризацию коммерческих долгов субъектов, и с этого момента те регионы, которые успешно вошли в программу, в том числе Воронежская область, плотно "сидят" на федеральных ссудах. Рисков у них практически нет, эти займы чрезвычайно выгодны».

Вместе с тем эксперт предупреждает о рисках для тех регионов, которые будут вынуждены возвращаться к коммерческим кредитам в 2023-м. «Очень бы не хотелось, чтобы регионы Черноземья снова стали на путь финансирования проектов банковскими деньгами. Белгород всегда занимал очень много, особенно во время губернаторства Евгения Савченко. Но это не очень хорошая политика, поскольку кредиты тратились на социальные и инфраструктурные проекты, не предполагающие прибыли, с которой можно отдавать долги банкам»,— напомнил господин Трещевский.

Неэффективным эксперт называет и механизм областных облигаций, который продолжают использовать некоторые регионы Черноземья: «Проценты здесь не столь велики, как в банковских кредитах, но и существенные суммы, способные переломить экономическое положение субъекта, привлечь непросто. Воронежская область пыталась использовать этот инструмент еще в 1990-х годах, когда денег не было совсем. Но не стоит забывать, что облигации тоже нужно из чего-то возвращать».

Сергей Калашников