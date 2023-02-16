Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 36 тысяч

При землетрясениях в Турции погибли 36 187 человек, сообщило Anadolu со ссылкой на данные агентства по чрезвычайным ситуациям. Ранее было известно о 35 тыс. погибших. Пострадали 108 068 человек. С момента первого землетрясения в Турции зафиксировали более 4,3 тыс. повторных подземных толчков.

Число жертв землетрясения на территориях, подконтрольной властям Сирии, выросло до 1,4 тыс. Всемирная организация здравоохранения оценивала общее число погибших в Сирии в 8,5 тыс. человек.

Как сообщал ранее президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган, из зон, затронутых землетрясением, эвакуировали 2,2 млн человек, временное жилье получили 1,6 млн человек. Власти Турции ведут расследования против 221 подозреваемого среди сотрудников и руководителей подрядных организаций из-за нарушений при строительстве жилых домов, которые были обнаружены после землетрясений.

Анастасия Ларина