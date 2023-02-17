Блог их знает

В четверг «Россия — страна возможностей» (РСВ) провела презентацию третьего сезона проекта «ТопБЛОГ». На презентации представители разных структур, связанных с российской властью, фактически объяснили, какой контент они хотели бы получить от блогеров: они должны нести людям знания, уверенность в завтрашнем дне и помогать высвечивать в России самое хорошее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Презентации нового сезона проекта «ТопБЛОГ» проводили в мультиплатформенном пространстве «Молодежь Москвы». Прибывающих блогеров и гостей почему-то приветствовал станок, на котором красовалась громкая надпись: «Генератор идей». Впрочем, рукоятки станка болтались свободно, и попытка использовать их для генерации чего бы то ни было могла привести лишь к тому, что одна из них останется в руках экспериментатора. Пришедших блогеров это никак не смущало — все же их продукт имеет скорее виртуальный характер. РСВ запустила блогерский проект в 2020 году. К третьему сезону цели проекта остались примерно теми же, что и в начале: в пресс-релизе к мероприятию было указано, что новый сезон проекта призван сформировать «экологичную блогосферу в России».

Что под этим подразумевается, пояснили основные гости мероприятия. С этого фактически начал гендиректор РСВ, а с недавнего времени ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров. Его самого фактически представили блогером, упомянув, что в его личном Telegram-канале более 6 тыс. подписчиков. «Мой канал живой. Я действительно что думаю, то и пишу»,— просто заявил господин Комиссаров, но тут же добавил, что всегда надо «думать о том, чтобы ваши посты и каналы приносили максимальную пользу тем, кто их видит, слушает, читает» и помогали нести знание.

Среди партнеров конкурса среди прочих в этом году значатся Министерство просвещения, Министерство науки и высшего образования, «Общероссийский народный фронт», АНО «Национальные приоритеты» и АНО «Диалог». Предполагается, что по итогам конкурса участвовавшие в нем блогеры смогут еще поработать с этими организациями и ведомствами. Так, гендиректор АНО «Национальные приоритеты» Софья Малявина обещала, что ее организация предоставит блогерам «кучу возможностей», и предложила им вместе «высвечивать самое хорошее» в стране. Она также заявила, что ее организация сама имеет большое количество подписчиков и готова поделиться аудиторией с участниками конкурса. «Некоторые направления работы очень технологичные и полезные, но люди о них еще не знают, и в этом плане нам очень нужна блогерская помощь для того, чтобы как можно больше россиян могли этими возможностями воспользоваться»,— добавила госпожа Малявина.

Заместитель гендиректора АНО «Диалог» Андрей Цепелев отметил, что любой политик в наше время обязан быть блогером: «Мы договорились с РСВ, что в рамках проекта "ТопБЛОГ" мы будем развивать стандарт политика для работы в соцсетях»,— заявил он. Глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов выступал перед блогерами в военной майке. «Народный блогер — это человек, неравнодушный к тому, что происходит в нашей стране, поддерживающий ее в непростое время, вовлеченный в жизнь своего региона»,— объяснял он. Из дискуссий, которые сопровождали презентацию нового сезона, становилось понятно: настоящий блогер должен сеять в своих подписчиках уверенность и убеждать их, что, когда они завтра проснутся, «все будет замечательно».

В качестве живых примеров правильного и убедительного блогинга участникам представили пранкеров Вована и Лексуса, прославившихся звонками иностранным политикам, которых им удавалось вызвать на неприятные для них откровения.

Большинство проектов РСВ так или иначе курирует администрация президента. Презентацию проекта посетил глава президентского управления общественных проектов Сергей Новиков. Он много внимания уделил теме охвата аудитории. По опросам, 80% людей говорят, что они читают блогеров — половина ради развлечения, а половина ради получения информации, поделился представитель администрации президента. «Все, у чего охват уже более миллиона,— это уже политика»,— то ли мотивировал, то ли предостерег господин Новиков участников проекта. На выходе всех участников презентации ловила генеральный продюсер российского Fashion TV (тоже партнер проекта) Мария Ост и фактически личным примером демонстрировала, что такое позитивная повестка и как донести ее до других. «Вы просто топ фешен бизнес-стиля»,— сказала она господину Новикову.

Андрей Винокуров