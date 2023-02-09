«Шизоиды», «воины» и «любовники»

В среду АНО «Диалог» и Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) провели заседание экспертного совета на тему «Политики новой волны». Как пояснили организаторы, их цель — разработать стратегию позиционирования политиков в социальных сетях: именно на эту тему в ходе мероприятия в основном дискутировали эксперты и действующие депутаты. Кроме того, перед участниками выступили психолог-профайлер Вадим Войтенко, рассказавший среди прочего об отличиях эпилептоида от шизоида, и политконсультант Евгений Минченко, объяснивший, как политики должны использовать архетипы «ребенка», «воина» и «любовника».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как сразу без ложной скромности заявил заместитель гендиректора «Диалога» Андрей Цепелев, экспертные советы его организации претендуют на то, чтобы стать своеобразными «фабриками мысли» для разработки тех или иных стратегий и методик. «Тема совета — "Политики новой волны" — как политикам выстраивать свой публичный образ в условиях новой информационной реальности: тотального использования социальных сетей, повестки специальной военной операции (СВО), высокого запроса граждан на открытость и обратную связь от власти»,— пояснил господин Цепелев.

В рамках заседания состоялось несколько мастер-классов и экспертных дискуссий, слушателями и участниками которых стали представители пресс-служб федеральных и региональных органов власти, эксперты и несколько депутатов Госдумы. Напомним, что АНО «Диалог» фактически отвечает за работу государственных органов в соцсетях, а эксперты ЭИСИ регулярно привлекаются к тем или иным проектам внутриполитического блока администрации президента.

На первой экспертной сессии представитель ЭИСИ Дарья Кислицына заявила, что если в условиях «старой нормальности» политикам достаточно было быть близкими к людям и взаимодействовать с ними, то сейчас, после коронавируса, начала СВО и частичной мобилизации, этого уже недостаточно. Теперь политики, если хотят быть успешными, должны показывать высокую степень адаптивности и быстро разбираться в тех сферах, в которых раньше профессионалами не являлись. «Важна скорость принятия решений по ситуациям, где ты раньше был профнекомпетентен. Раньше неважно было, понимает ли губернатор, откуда брать кислород, но в пандемию все изменилось»,— привела пример эксперт. Другим позитивным примером, уже времен СВО, для госпожи Кислицыной стала депутат Госдумы от «Единой России» Екатерина Стенякина, которая проходила курсы медсестер, чтобы иметь возможность оказывать помощь раненым. «И это не пиар-история,— заверила представитель ЭИСИ, но, подумав, добавила: — Хотя для пиара это тоже хорошо». А завершила она свою речь мыслью о том, что «политики новой волны» подобны самообучающейся нейросети, которая сама генерирует уникальные управленческие решения.

Выступившая следом политконсультант Евгения Стулова выразила мнение, что Россия сейчас фактически разделилась на несколько частей. Первая — это Россия столичная, которая находится в «стадии отрицания» и, «попивая смузи», надеется, что ситуация сама собой «рассосется». Вторая — Россия глубинная, которая почувствовала на себе СВО и находится «в стадии торга» с государством. Наконец, третья и четвертая — Россия воюющая и Россия уехавшая. «Именно у России воюющей есть образ будущего. Они даже могут построить некую политическую систему уже сейчас»,— заявила эксперт, добавив, что эта часть общества находится «в стадии гнева». Поэтому, по ее словам, все политики, выстраивая свой образ, должны понимать, на какую именно из четырех Россий они хотят повлиять.

Отдельного выступления на заседании удостоился профайлер Вадим Войтенко. Он презентовал систему, в которой все люди оцениваются как различные комбинации семи типов характера, среди которых, в частности, истероид, эпилептоид и шизоид. «Какие вы видите черты параноидальности? Правильно, отсутствие аксессуаров. Только деловая ручка»,— объяснял господин Войтенко свою систему, демонстрируя фотографию вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой. И добавлял, что если, например, кому-то из присутствующих по роду деятельности надо понравиться истероиду (который склонен к самопрезентации), то ему нужно быть эмотивом (то есть добрым и отзывчивым).

В середине дня мероприятие посетили несколько депутатов Госдумы, которые поделились с участниками своим опытом ведения соцсетей. Так, единоросс Ольга Занко рассказала, что отклик у подписчиков следует искать, к примеру, через розыгрыши к Дню семьи, любви и верности и посты памяти погибших участников СВО. Она также поблагодарила своего коллегу по партии и Госдуме Александра Хинштейна за его публичные отчеты о работе с избирателями, с которых она берет пример.

Зампред фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева призналась, что изначально набирала подписчиков, делясь в своих соцсетях кулинарными рецептами. А член фракции ЛДПР Станислав Наумов особо похвалил Telegram-канал спикера Госдумы, единоросса Вячеслава Володина. Правда, чуть позже либерал-демократ заявил, что «политики новой волны» должны не заниматься «нарциссизмом и самолюбованием», создавая и раскручивая собственные паблики, а идти в уже существующие популярные сообщества и общаться там с людьми.

С этим не вполне согласился Александр Хинштейн. «Если основа канала в том, что у людей есть возможность напрямую обратиться к своему представителю, то тогда этот канал нужен!» — заявил единоросс и намекнул, что господину Наумову, видимо, менее важна прямая связь с людьми, так как он избрался в Думу по списку, а Александр Хинштейн — по одномандатному округу. Единоросса поддержала и госпожа Авксентьева, заявившая, что все регионы не объединишь и соцсети — единственный способ прямого контакта с избирателями: «Заходить в паблики у меня нет физически ни сил, ни времени».

Наконец, ближе к концу мероприятия мастер-класс для его участников дал политтехнолог Евгений Минченко. Он призвал всех политиков к осознанному формированию своего образа, для чего им необходимо всегда четко понимать, какой из архетипов они хотят использовать. После этого эксперт представил свой список этих архетипов, почерпнутый как из опыта других исследователей, так и из собственного анализа тех или иных политиков, и тут же предложил присутствующим примерить их на себя. В результате члены экспертного совета по команде политтехнолога то послушно закрывали и открывали глаза, чтобы представить себя «ребенком», то сжимали кулаки в поисках внутреннего «воина», то расслабляли бедра, чувствуя себя «любовниками», то терли ладони, чтобы поверить в то, что они «творцы». Правда, кто из них готов воспользоваться этими знаниями на практике, так и осталось неизвестным.

Андрей Винокуров