Деньги из адвокатской тумбочки

По уголовному делу обвиненного в получении взяток бывшего руководителя Приволжского департамента Росприроднадзора Олега Кручинина допрошен ряд ключевых свидетелей. Директор ООО НТН Антон Любаков рассказал, как передавал обвиняемому наличные, складывая их в тумбочку адвоката. Бывший руководитель ведомственной лаборатории Андрей Чернышев сообщил, что для главы департамента он собирал с нескольких руководителей филиалов деньги и также передавал их через адвоката. При этом свидетели противоречили своим показаниям, которые давали на следствии, а защита обвиняемого Кручинина пыталась понять, за какие именно его действия либо бездействие по службе ему якобы носили сотни тысяч рублей через посредника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свидетели утверждают, что «финансово поддерживали» Олега Кручинина через адвоката

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Свидетели утверждают, что «финансово поддерживали» Олега Кручинина через адвоката

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Нижегородском райсуде Нижнего Новгорода продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего руководителя департамента Росприроднадзора в ПФО и Самарско-Ульяновского управления Росприроднадзора Олега Кручинина. Ему предъявлено обвинение в получении взяток на сумму свыше 11 млн руб., почти все дело основано на показаниях свидетелей. Из карманов задержанного чиновника при задержании оперативники ФСБ изъяли более 100 тыс. руб. мечеными купюрами.

Одним из ключевых свидетелей был допрошен директор ООО НТН Антон Любаков, занимающийся промышленными отходами. Он рассказал, что 6 февраля 2018 года на территории его предприятия случился пожар. Проверяющие из Росприроднадзора осматривали площадку, и хорошо знакомый с Олегом Кручининым конкурент Дмитрий Лавров из ООО «ЛУК-Регионы» пообещал господину Любакову решить вопрос, если тот примет на временное хранение его партию отходов.

По показаниям свидетеля, он согласился, и проверка надзорного ведомства «завершилась ничем». После этого Антон Любаков сделал вывод, что Дмитрий Лавров решил проблему в департаменте Росприроднадзора, и по совету конкурента решил наладить более тесные отношения с Олегом Кручининым.

«Я в то время занимался расширением лицензии на дополнительные виды отходов. На рынке было очень тревожно, шла экономическая война между Лавровым и Тарабариным (Лев Тарабарин, акционер группы "Реал-Инвест". — «Ъ-Приволжье»). Лавров гордился знакомством с Кручининым, говорил, что тот ему решает проблемы. Мне рассказывали, что скоро "ЛУК-Регионы" подомнут весь рынок, станут монополистами, а нас всех задушат», — отметил свидетель.

По словам свидетеля, в служебном кабинете Олег Кручинин намеками предложил Антону Любакову оказывать посильную финансовую помощь. Директор НТН решил, что отдавать из прибыли 200 тыс. руб. ежемесячно не сложно, но жалко. Около полугода он оттягивал первый платеж, пока Олег Кручинин на одной из встреч не посоветовал «исполнить обязательства» через адвоката Рафаила Гулиева, которого называл своим другом. Антон Любаков утверждает, что в офисе Гулиева отдавал ему пачку денег, которую юрист убрал в тумбочку стола. Кроме того, два-три раза предприниматель возил деньги лично Олегу Кручинину на дачу или домой. Деньги через адвоката Гулиева передавались Олегу Кручинину и после того, как он уехал работать в Самару.

Платил Антон Любаков за то, чтобы у него не было проблем с оформлением лицензии, а его компанию не проверяли. Всего с февраля 2019 года по ноябрь 2021-го директор ООО НТН передал около 6,8 млн руб.

Бывший директор ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по ПФО» (ЦЛАТИ) Андрей Чернышев рассказал, что Олег Кручинин помог ему устроиться в это учреждение на должность заместителя директора. По словам свидетеля, покровитель сообщил ему, что ждет от лабораторного центра не менее 100 тыс. руб. в месяц на покрытие «определенных расходов». Директор ЦЛАТИ такую сумму из своей зарплаты отдавать не мог, поэтому озадачил руководителей Мордовского, Оренбургского, Ульяновского и Пензенского филиалов ЦЛАТИ сбрасываться для нужды «вышестоящего руководства».

Директора филиалов согласились отдавать по 20–25 тыс. руб., но такие суммы на смогли осилить. Поэтому требуемые 100 тыс. руб. собирались в течение двух-трех месяцев. Собранные деньги также относились в офис Рафаила Гулиева. После переезда Олега Кручинина в Самару сумма поборов выросла. В Нижнем Новгороде к этому моменту уже возбудили уголовное дело по фактам поборов в ЦЛАТИ, Андрей Чернышев перестал собирать деньги и рассказал Олегу Кручинину о том, что готов уволиться. Тот его успокоил, сказав, что уходить не надо, но затем через третьих лиц высказал недовольство.

Заместитель объехал региональные филиалы и собрал 400 тыс. руб. наличными и передал господину Кручинину лично во время командировки в Самару.

Когда адвокаты обвиняемого спросили, зачем он повез деньги и что хотел получить за них, Андрей Чернышев заявил, что «учитывал просьбу» Олега Кручина о выросших расходах и «как солдат, принял это к исполнению». Однако зачем он в принципе согласился на сбор денег, бывший директор ЦЛАТИ внятно пояснить не мог. Он рассказал, что деньги собирались на «некие расходы», в том числе зимнюю резину для служебных автомобилей, чем очень расстроил гособвинителя.

В протоколах следствия было написано, что взятки в общей сумме 1,9 млн руб. Андрей Чернышев передал «за общее покровительство», опасаясь, что его уволят.

Однако позже свидетель, по его словам, понял, что господин Кручинин не может повлиять на его увольнение, потому что ЦЛАТИ подчиняется непосредственно руководителю федеральной службы. Бывший директор лаборатории подчеркнул, что под расписки вернул руководителям филиалов все деньги, поэтому претензий к нему они не имеют.

Допрос свидетелей по делу продолжится в феврале-марте. Олег Кручинин вину в получении взяток не признает, а защита готовится предоставить доказательства его невиновности.

Роман Кряжев