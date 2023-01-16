Бизнесмен прикрыл отходы

В Нижегородском райсуде начался допрос свидетелей по делу обвиняемого во взятках бывшего руководителя нижегородского управления Росприроднадзора Олега Кручинина. Одним из первых допросили бывшего соучредителя компании «ЛУК-Регионы» Дмитрия Лаврова. Коммерсант рассказал, что на регулярной основе передавал наличные в качестве «благодарности» за информацию о конкурентах и помощь с проверками, проводимыми правоохранительными органами. Через знакомого адвоката он продолжал носить деньги, даже когда Олег Кручинин перешел на работу в самарское управление Росприроднадзора и перестал иметь отношение к Нижегородской области. Дмитрий Лавров рассказал, что по своей инициативе не хотел портить отношения с Олегом Кручининым. Экс-руководитель получение взяток не признает и называет показания ложными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Кручинин не признает вину в получении взяток от коммерсантов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Олег Кручинин не признает вину в получении взяток от коммерсантов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По уголовному делу Олега Кручинина, обвиняемого в получении взяток, начался допрос свидетелей обвинения. Бывшему руководителю межрегиональных управлений Росприроднадзора в Нижегородской области (ранее департамент в ПФО) и Самарской области инкриминируют получение в 2017–2021 годах более 11 млн руб. взяток от представителей ООО НТН, «ЛУК-Регионы» и руководства ЦЛАТИ (госучреждение Росприроднадзора, занимающееся экспертизами).

Одним из первых в суде допросили бывшего соучредителя ООО «ЛУК-Регионы» Дмитрия Лаврова, занимавшегося транспортировкой промышленных и коммунальных отходов. В рамках сделки со следствием он дал показания на Олега Кручинина, а в декабре 2022 года коммерсанта осудили на условный срок за коммерческий подкуп сотрудника Балахнинского полигона ТКО, следует из судебной картотеки. В качестве свидетеля Дмитрий Лавров рассказал, что познакомился с Олегом Кручининым, когда тот еще работал в УБЭП нижегородского ГУВД и расследовал взятки предыдущего руководителя департамента Росприродназдора в ПФО Игоря Лолы.

В его уголовном деле Дмитрий Лавров также выступал свидетелем. Когда Игоря Лолу осудили и Олег Кручинин был назначен на его место, на одной из встреч, по словам коммерсанта, тот предложил ему отблагодарить за развитие бизнеса. Дмитрий Лавров вспомнил, что первые 120 тыс. руб. наличными отдал Олегу Кручинину на подземной парковке ТЦ «Седьмое небо» и затем раз в месяц или два-три месяца передавал ему деньги в разных местах, при этом суммы заранее не оговаривались.

В 2019 году Олег Кручинин ушел из нижегородского управления Росприроднадзора, возглавив аналогичное управление в Самарской области. Однако совладелец ООО продолжал передавать ему наличными по 200–400 тыс. руб. посильных взносов через адвоката Рафаила Гулиева, который затем начал оказывать «ЛУК-Регионам» и официальные юридические услуги в подготовке документов для Росприроднадзора и взыскании долгов. В общей сложности, по версии следствия, Дмитрий Лавров передал лично Олегу Кручинину и для него 2,6 млн руб. наличными, снимая средства со счета своего ИП.

Однако за что именно систематически передавались деньги, коммерсант в суде вспоминал расплывчато. Дмитрий Лавров рассказал, что с Олегом Кручининым они встречались и обсуждали ситуацию на рынке отходов, полигоны и действия конкурентов.

«Я в основном, спрашивал советов и консультировался, как в той или иной ситуации поступить. Я не могу достоверно утверждать, помогал ли он мне реально, но со своим проблемами я к нему обращался», — рассказал коммерсант. По словам Дмитрия Лаврова, он работал в «остроконкурентной среде», а один из конкурентов, компания «Реал-Инвест», постоянно писала на них заявления в правоохранительные органы. Было несколько доследственных проверок, и соучредитель ООО «ЛУК-Регионы» просил Олега Кручинина помочь, надеясь на его старые связи в полиции. «У нас был ряд обысков и допросов. Насколько я знаю, был отказ в возбуждении уголовного дела», — рассказал свидетель Лавров. Он также предположил, что руководство регионального управления Росприроднадзора помогло ему перезаключить договор на вывоз промышленных отходов с Выксунского металлургического завода после того, как предприятие расторгло с его компанией отношения.

Однако все это не входило в служебные полномочия Олега Кручинина в Роспироднадзоре.

Когда его адвокат прямо спросил свидетеля Лаврова, за что именно он все-таки якобы давал деньги, Дмитрий Лавров ответил, что «конкретно ничего не хотел получить». По его словам, он спрашивал в основном советы по бизнесу, а определенную информацию о ситуации на рынке отходов и конкурентах мог получить только в Росприроднадзоре.

Когда судья Алексей Ползунов спросил, зачем предприниматель продолжал передавать наличные руководителю, когда тот уже перешел на работу в Самару, Дмитрий Лавров пояснил, что «не хотел портить отношения».

«Мы встречались гораздо реже, но работали не первый год. Я не хотел ссориться с человеком, занимающим серьезный пост в службе, которая надзирает за моей компанией. Это абсолютно нормальное желание для любого предпринимателя, защищающего свой бизнес», — пояснил он. В итоге прокурор огласил предварительные показания свидетеля о том, что деньги передавались за покровительство компании и непроведение в отношении ее проверок со стороны Росприроднадзора. Дмитрий Лавров это подтвердил.

Олег Кручинин вину в получении взяток не признает. Он заявил, что свидетель в рамках сделки со следствием был освобожден из СИЗО, а его показания «не соответствуют действительности».

Ранее защита обвиняемого просила вернуть уголовное дело прокурору, но суд отказал в этом, решив, что нарушений закона в обвинении нет. При этом ранее допрошенный бывший заместитель Олега Кручинина Владислав Иванов, курировавший надзорную деятельность, фактически дал показания в его пользу. Он рассказал, что полномочия в управлении были разделены между замами, и руководитель никогда не просил его принимать какие-либо решения в интересах ООО «ЛУК-Регионы» и ООО НТН.

Допрос свидетелей по делу продолжится на следующей неделе.

Роман Кряжев