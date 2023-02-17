НДС подобрали статью

Законопроект о введении в Уголовный кодекс отдельной статьи «Мошенничество в налоговой сфере» обсуждался в четверг в Совете федерации. Изменения нацелены на выделение случаев незаконного возмещения налогов, прежде всего НДС, из «обычного» мошенничества. Делается это для того, чтобы предприниматели могли воспользоваться предусмотренными для них процессуальными гарантиями, например в виде действующего запрета на содержание в СИЗО. ФНС, Минэкономики и правоохранительные органы инициативу поддерживают.

К разработке законопроекта о введении в Уголовный кодекс статьи «Мошенничество в налоговой сфере» (ст. 159.7), подготовленного деловым сообществом (см. “Ъ” от 22 декабря 2022 года), теперь подключились и сенаторы — в четверг на заседании круглого стола в Совете федерации сенатор Владимир Кравченко сообщил, что документ при поддержке верхней палаты планируется внести в Госдуму.

Суть изменений — разделение мошенничества (ст. 159 УК РФ) как общеуголовного состава и незаконного возмещения налогов (преимущественно НДС).

Как пояснила руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике «Деловой России» Екатерина Авдеева, речь идет о случаях возмещения НДС на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения,— ошибки, по ее словам, уголовному преследованию подлежать не будут. Как следует из текста законопроекта, уголовно наказуемыми такие деяния будут считаться при причинении «значительного ущерба» — от 25 тыс. руб.

Размер незаконно оформляемых налоговых вычетов оценивается ведомствами в 1 трлн руб. в год. В конце прошлого года в рамках борьбы с «бумажным» НДС в Госдуму были внесены поддержанные правительством поправки о введении уголовной ответственности за сбыт поддельных счетов-фактур (см. “Ъ” от 22 декабря 2022 года).

Сейчас проблема квалификации незаконного возмещения НДС по ст. 159 УК РФ заключается в том, что предприниматели не получают предусмотренных для них гарантий (в частности, запрет на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу).

Помимо решения этой проблемы законопроект предусматривает и возможность освобождения от ответственности, когда преступление совершено впервые — в случае двукратного возмещения ущерба и уплаты штрафа (сейчас по статье о мошенничестве возмещение ущерба может быть лишь смягчающим обстоятельством).

«Это достаточно серьезная сумма, которая станет наказанием, но будет стимулировать поступления в бюджет и сохранит предприятия»,— пояснила Екатерина Авдеева.

В случае же если вина будет доказана и предприниматель не станет возмещать ущерб, ему будет грозить то же наказание, что и за «обычное» мошенничество,— от 120 тыс. руб. штрафа до двух лет лишения свободы, в случае причинения крупного ущерба (от 1,5 млн руб.— по аналогии с мошенничеством в сфере кредитования вместо нынешнего порога в 250 тыс. руб.) — до шести лет лишения свободы, особо крупного (от 6 млн руб. вместо 1 млн руб.) — до десяти.

Отметим, что идея сформулировать в УК отдельный состав для незаконного возмещения налогов не нова — еще в 2020 году сообщалось, что ее разрабатывают ФНС, МВД, Следственный комитет РФ и Генпрокуратура. Представители ФНС и Минэкономики, а также силовые органы поддерживают инициативу сейчас. Следственный комитет РФ предложил лишь предусмотреть оговорку, что новая статья будет действовать в отношении лиц, осуществляющих реальную деятельность. Как отметил начальник 19-го отдела управления «Ф» ГУЭБиПК МВД Анатолий Панкратьев, в 2016–2022 годах из всех возбужденных дел о налоговых преступлениях 15–20% были связаны с возмещением НДС, при этом доля «откровенно дроповых компаний» минимальна. По его словам, такие эпизоды — это, как правило, «некая форма злоупотребления», которая заключается в том, что предприниматель, имея право на вычет, «подрисовывает документы» и получает большую сумму. По мнению Анатолия Панкратова, законопроект является балансом частных и публичных интересов: не ослабляется ответственность за хищение бюджетных средств и предусматривается единообразный подход к налоговым преступлениям. Сейчас, по его словам, если предприниматель уклонился от налогов на 100 млн руб. и оформил «ложный» вычет на 1 млн руб., то, возместив ущерб по неуплаченным налогам, он будет освобожден от ответственности, а за «оставшийся миллион сядет в тюрьму».

Евгения Крючкова