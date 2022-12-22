Счетам-фактурам выставят статью

Для борьбы с незаконным получением вычетов по НДС в Госдуму внесен законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за сбыт и представление заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций. По данным налоговиков, сейчас объем незаконно оформляемых вычетов оценивается в 1 трлн руб. в год — при этом действующие законы не позволяют правоохранителям выявлять организаторов площадок, продающих фиктивные документы. Юристы соглашаются с необходимостью криминализации таких деяний, но предупреждают, что в представленной версии законопроект несет угрозы и для добросовестного бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В Госдуму группой депутатов фракций «Единой России» и ЛДПР внесен законопроект о введении в Уголовный кодекс новой статьи — 173.3 «Сбыт и (или) представление в налоговые органы заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций». Поправки к УК предложены в целях борьбы со схемой незаконной налоговой оптимизации — с так называемым бумажным НДС. Речь идет о фиктивной покупке товаров и услуг, за счет которой на бумаге увеличивается входящий НДС. Для этого приобретаются уставные документы компаний, зарегистрированных на подставных лиц, от их имени изготавливаются подложные счета-фактуры и налоговые декларации. Организаторы такой деятельности, как сказано в пояснительной записке к проекту, берут за это 2–3% от суммы фиктивно подтвержденных налоговых вычетов. Там же указано, что, по данным ФНС, в 2021 году таким образом было незаконно оформлено вычетов примерно на 1 трлн руб.

Согласно проекту, подложными будут признаваться счета-фактуры и декларации, оформленные с использованием подставных лиц или с незаконным использованием персональных данных, а также содержащие заведомо ложные сведения (например, об отгрузке товаров). За сбыт или предоставление налоговым органам таких документов, если это причинило крупный ущерб гражданам и организациям или привело к получению дохода в крупном размере (от 2,25 млн руб.), в лучшем случае грозит штраф от 100 тыс. до 300 тыс. руб., в худшем — до четырех лет лишения свободы со штрафом в размере дохода за полгода. Если преступление совершено организованной группой или привело к получению особо крупного дохода (от 9 млн руб.) — то уже до семи лет со штрафом в размере пятилетнего дохода.

Необходимость изменений объясняется тем, что отсутствие специальной нормы не позволяет проводить оперативно-разыскные мероприятия по выявлению деятельности по изготовлению и сбыту подложных счетов-фактур — «до момента, пока фиктивными вычетами не воспользуется реальный налогоплательщик». Однако и тогда, поясняют авторы проекта, сложно задокументировать связь между организаторами фиктивного документооборота и налогоплательщиком, поскольку сбыт документов осуществляется через цепочку посредников.

Правительство и Верховный суд, как следует из их заключений на проект, в целом его поддержали — при условии доработки. Руководитель аналитической службы юрфирмы «Пепеляев Групп» Вадим Зарипов подчеркивает, что предложенная статья направлена не на налогоплательщиков, которые хотят уклониться от налогов (для них предусмотрена ст. 199 УК, по которой санкции мягче), а на тех, кто создает фиктивные счета-фактуры. «Это криминальный бизнес, в основном бывших "обнальщиков", который можно назвать высокоприбыльным, технологичным и почти безрисковым»,— говорит эксперт. Партнер Taxology Алексей Артюх добавляет, что поисками организаторов таких «площадок» налоговые и правоохранительные органы занимаются неохотно, лишь тогда, когда уже невозможно не замечать масштаба их деятельности, что обусловлено и отсутствием нормы об ответственности. Руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике «Деловой России» Екатерина Авдеева отмечает, что проект может обеспечить гарантии для добросовестных предпринимателей: количество поступающих в центр обращений бизнеса, связанных с незаконным использованием их данных при изготовлении поддельных документов, возросло.

Как рассказывает партнер налоговой практики фирмы МЭФ LEGAL Александр Ерасов, весной в Госдуму уже вносился похожий проект. Тогда он не получил положительного заключения правительства и вызвал отторжение у делового сообщества из-за опасений по поводу необоснованного давления на бизнес. Новые формулировки, говорит юрист, отчасти уменьшают такие риски, однако по-прежнему остается обеспокоенность, что их применение может быть формальным и с обвинительным уклоном. Согласен с этим и Вадим Зарипов: законопроект нужен, но он нуждается в доработке — в частности, необходимо исключить из статьи действия по предоставлению налоговых деклараций, поскольку это создает угрозы для тех, кто даже ненамеренно подал такие недостоверные документы. Также отнесение к подложным счетов-фактур, которые содержат заведомо ложные сведения об отгрузке товаров (вместо их отсутствия), позволяет понимать под такой формулировкой все что угодно — ошибочные документы могут привести к уголовному преследованию широкого круга лиц.

Евгения Крючкова