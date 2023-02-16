Макрокойномические факторы

Курс биткойна неожиданно взлетел до $25 тыс., вернувшись к значениям августа прошлого года. Другие ведущие криптовалюты отстали в динамике. Эксперты связывают локальный взлет с позитивными макроэкономическими данными по США и закрытием коротких позиций на рынке. Аналитики видят пространство для дальнейшего роста курсов криптовалют. Однако сдерживающим фактором являются решения американских регуляторов по стейблкойнам, способные прервать игру на повышение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По данным coinmarkecap.com, 16 февраля, курс биткойна превысил $25 тыс., обновив максимум с августа 2022 года. Взлет за сутки более чем на 10% выглядел неожиданным, особенно с учетом того, что на минувшей неделе криптовалютный рынок был во власти «медведей» в отсутствие позитивных макроэкономических новостей (см. “Ъ” от 13 февраля). Вторая по капитализации криптовалюта Ethereum (ETH) поднималась в цене более чем на 7% за сутки и достигла $1,73 тыс. Котировки других цифровых валют — Binance Coin, Ripple, Cardano, Dogecoin, Solana — поднимались на 2–8%.

Эксперты отмечают макроэкономические причины для игры на повышение криптовалют.

Рост курса биткойна отражает позитивное настроение участников рынка после публикации данных о замедлении роста потребительских цен в США, считает сооснователь ENCRY Foundation Роман Некрасов.

Так, инфляция в США по итогам января замедлилась до 6,4%, тогда как в декабре составляла 6,5%. Это, по мнению господина Некрасова, говорит о постепенном восстановлении американской экономики после пандемии и инфляционного шока 2022 года.

Одновременно действовали и технические факторы. «Биткойн долгое время был в накоплении», и за прошедшие месяцы «крупные игроки формировали свои лонг-позиции», заметил руководитель торговой платформы Cryptorg Андрей Подолян. Сильные «импульсные свечи», которые наблюдаются в последние дни, связаны с ликвидациями позиций шорт-трейдеров, добавил эксперт. При этом, добавляет основатель MarsDAO Владислав Утушкин, остальные альткойны не показали обновления максимальных значений, перекрыв «свое последнее падение примерно лишь на 50%». По его мнению, это указывает на то, что сейчас «лидирующей силой рынка» снова является биткойн.

Сдерживающим фактором для рынка криптовалют остается разбирательство американских финансовых властей со стейблкойнами.

В частности, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) считает, что Binance USD (BUSD, третий по капитализации стейблкойн в мире после USDT и USDC, которые совместно составляют 2/3 от всего рынка стейблкойнов) является незарегистрированной ценной бумагой.

Paxos (эмитент BUSD) 13 феварял сообщила, что департамент финансовых услуг Нью-Йорка приказал прекратить выпуск новых токенов. По данным агентства Bloomberg, такая ситуация даже приостановила работу платежного сервиса PayPal над собственными стейблкойнами. От исхода этих разбирательств, по мнению господина Некрасова, во многом будет зависеть дальнейшее движение курса биткойна.

На ближайшее время участники рынка настроены позитивно и ожидают подъема курса до $26–27 тыс. и даже $30 тыс. Как поясняет Владислав Утушкин, курс биткойна сейчас вышел на важный уровень. «Существует очень большое количество инвесторов, которые хотят покупать биток, и они не дают цене опускаться ниже»,— отмечает он.

В то же время глава InDeFi SmartBank Сергей Менделеев не верит в долгосрочный рост ведущей криптовалюты. «Ситуация в мировой экономике продолжает оставаться крайне напряженной, американский рынок еще в полной мере не отреагировал на резкое увеличение процентной ставки, которую все равно неизбежно придется повышать еще. А расти с такими показателями пока что никому особо не удавалось»,— отмечает он. По мнению эксперта, при такой монетарной политике глобальная коррекция неизбежна.

Ксения Куликова