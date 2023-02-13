Выдохшееся крипторалли

Ведущие криптовалюты за последнюю неделю потеряли в цене 5–10%. После уверенного роста в предыдущем месяце, в отсутствие позитивных макроэкономических новостей, а также на фоне ужесточения регулирования отрасли и проблем у криптовалютных площадок инвесторы предпочитают фиксировать прибыль. При этом аналитики настроены пессимистично и считают, что текущие значения — не предел падения. Разворота рынка они ожидают не раньше второй половины 2023 года, оценивая курс биткойна к этому времени на уровне $30–35 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным coinmarkecap.com, на прошлой неделе курс биткойна опускался до отметки $21,14 тыс., минимального значения с 29 января. Даже с учетом небольшой повышательной коррекции он остается ниже уровня $22 тыс. и на 5,5% ниже значения недельной давности. Вторая по капитализации криптовалюта — Ethereum (ETH) — потеряла в цене за семь дней более 7%, остановившись немногим выше уровня $1,5 тыс. Котировки остальных валют — Binance Coin, Ripple, Cardano, Dogecoin, Solana — опустились на 5–10%. В целом они торгуются вблизи минимумов третьей декады января.

Таким образом, другим криптовалютам не удалось надолго удержать позиции, достигнутые во время январского ралли (см. “Ъ” от 24 января). Рынок рос почти непрерывно на протяжении пяти недель, поэтому «ждать, что этот продолжится без передышки и коррекции», было бы странным, говорит сооснователь ENCRY Foundation Роман Некрасов. Сооснователь BerezkaDAO и Weezi Роман Кауфман обращает внимание, что если взять данные крупных кошельков из Dune Analytics, то можно увидеть, как инвесторы «начинают фиксировать прибыль с последнего роста, что способствует падению цены». При этом он указывает, что известный трейдер Andrew Kang из Mechanism Capital начал «шортить эфир с учетом плеча на десятки миллионов долларов», а трейдер Майкл Бьюри, у которого 1,3 млн подписчиков, регулярно пишет посты о продаже активов, тем самым «разгоняя FUD (Fear, uncertainty and doubt, или "Страх, неуверенность и сомнение".— “Ъ”) среди начинающих людей в крипте».

По словам экспертов, для продолжения роста криптовалютного рынка отсутствуют и позитивные сигналы. Тем временем есть негативные сигналы, которые давят на крипторынок, среди которых явное ужесточение надзора за p2p-площадками для обмена криптовалютой, закрытие LocalBitcoins, возможные проблемы у Binance и так далее, рассказал Роман Некрасов. Кроме того, платежный сервис PayPal отказался от идеи запуска собственного стейблкойна, что говорит о «непредсказуемости регуляторного ландшафта» в отрасли, указывает он.

Между тем ни одна из проблем 2022 года в мировой экономике до сих пор не решена, подчеркивают аналитики. Инфляция по-прежнему в разы выше целевых значений, крупные компании массово сокращают персонал (что пока странным образом не влияет на безработицу, но это отложенная бомба), растут долги по кредитам и ипотеке, мировая политическая нестабильность никуда не делась, перечисляет глава InDeFi Smart Bank Сергей Менделеев. «Достаточно посмотреть на графики роста госдолга и денежной массы, которые все больше напоминают экспоненту, чтобы любому вменяемому человеку стало понятно, что так дальше продолжаться не может. Либо долгая, тяжелая и разорительная коррекция фондового рынка (и привязанной к нему криптовалюты), либо фактический крах долларовой системы с двузначной стагфляцией и по безработице, и по индексу цен»,— прогнозирует господин Менделеев.

При этом курс биткойна может не удержаться надолго и на нынешних уровнях, считают участники рынка. По оценке господина Некрасова, можно ожидать еще несколько всплесков до $25–27 тыс., однако затем курс ведущей криптовалюты опустится ниже $20 тыс. Только во второй половине года возможны более позитивные сдвиги. «Рост может быть осенью, где-то в октябре, за полгода до халвинга (снижение награды за майнинг криптовалюты.— “Ъ”). Сначала он будет умеренным, затем начнет набирать темпы. Конец года ожидаю увидеть где-то в районе $35 тыс.»,— резюмировал эксперт. По оценке Романа Кауфмана, курс биткойна к этому времени может закрепиться выше уровня $30 тыс., а ETH — выше $3 тыс.

Ксения Куликова