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Коммерсантъ FM
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В результате обстрела белгородского села контузило мужчину

Вооруженные силы Украины сегодня,16 февраля, обстреляли село Вознесеновка приграничного Шебекинского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По данным главы региона, один мужчина получил легкую контузию.

Медицинская помощь ему была оказана на месте, от госпитализации он отказался. Господин Гладков добавил, что в результате обстрела повреждены один частный дом и склад сельхозпредприятия.

С апреля прошлого года в регионе действует повышенный уровень террористической опасности. За это время власти регулярно сообщают о последствиях обстрелов со стороны Украины. В конце января Вячеслав Гладков сообщал, что по причине обстрелов районов Белгородской области в регионе погибли 25 человек, 96 получили ранения. После этого в начале февраля в Валуйском городском округе при обстреле погибла еще одна жительница.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж

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