Lufthansa отменила более 200 рейсов из-за IT-сбоя

Сегодня, 15 февраля, Lufthansa пришлось отменить несколько сотен рейсов во Франкфурте из-за IT-сбоя. По оценке оператора аэропорта Fraport, из-за сбоя в первой половине дня было отменено более 200 рейсов и задержано около 100.

В авиакомпании заявили, что сбой произошел из-за повреждения оптоволоконного кабеля, идущего вдоль железной дороги, во время строительных работ по ее расширению. В результате во Франкфуртском аэропорту перестали работать системы регистрации, посадки и др. Lufthansa заявила, что их работа будет восстановлена к вечеру среды. Так как глобальный центр управления полетами Lufthansa находится именно во Франкфуртском аэропорту, сбой затронул и системы в других частях мира, но не так существенно.

Вечером в российских СМИ и Telegram-каналах появились сообщения о том, что информационную систему Lufthansa взломали хакеры из пророссийской группировки Killnet. Основатель группировки, Killmilk, сообщил «Газете.ру», что хакеры «убили корпоративную сеть сотрудников Lufthansa с помощью 3 млн запросов жирненьких пакетов данных в секунду». Он утверждает, что атака была ответом на решение канцлера Германии Олафа Шольца передать ВСУ танки Leopard.

Акции Lufthansa упали в среду на 2,2%.

Яна Рождественская