Виктор Медведчук сообщил, что живет в Москве

Председатель запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, называвший себя кумом президента Владимира Путина, сообщил, что сейчас проживает в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Медведчук

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ Виктор Медведчук

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

«Я раньше приезжал в Москву по различным делам, и я приезжал на один день — утром приезжал, вечером уезжал. А сейчас я постоянно живу в Москве. Я не покидал Украину, меня обменяли»,— сообщил господин Медведчук в эфире «Первого канала».

В сентябре 2022 года Виктора Медведчука передали России в обмен на украинских военнопленных. На Украине господину Медведчуку грозило до 15 лет лишения свободы. В январе 2023 года его лишили украинского гражданства, а затем депутатского мандата.

В апреле 2022 года в рамках уголовного дела на Украине арестовали имущество Виктора Медведчука: 26 автомобилей, 30 участков, 23 дома, 32 квартиры, 17 паркомест и моторную яхту. Были арестованы доли в уставных капиталах в 25 компаниях, бенефициарами которых были господин Медведчук или его супруга Оксана Марченко.

Анастасия Ларина