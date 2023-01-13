Верховная Рада Украины лишила мандата Медведчука

Верховная Рада Украины лишила мандатов четверых депутатов — Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк. Накануне президент Украины Владимир Зеленский одобрил решение о лишении этих депутатов мандатов.

Депутаты лишились мандатов из-за потери гражданства. Владимир Зеленский лишил их гражданства 10 января. «Рада лишила мандатов из-за потери гражданства: Виктора Медведчука — 320 голосов за, Тараса Козака — 317 голосов за, Андрея Деркача — 314 голосов за, Рената Кузьмина — 319 голосов за»,— написал господин Железняк в Telegram-канале.

На Украине Виктору Медведчуку грозило до 15 лет лишения свободы за госизмену. 22 сентября он и 55 российских военнослужащих обменяли на 215 украинских военнопленных.

Тарасу Козаку, бывшему народному депутату от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», сообщили о подозрении в госизмене, как и господину Медведчуку, в 2021 году. На Украине он также является фигурантом в деле о незаконном обогащении. По версии Минфина США, он участвовал в «контролируемой российским правительством деятельности» по дестабилизации ситуации на Украине.

Андрей Деркач, бывший депутат от Партии регионов, в декабре 2022-го был признан в США агентом России. На Украине его обвиняют в госизмене и незаконном обогащении.

Ренату Кузьмину, депутату от той же партии, что и господа Козак и Медведчук, сообщили о подозрении в госизмене в октябре 2022 года. Он был заместителем секретаря СНБО Украины и кандидатом в президенты страны. Украинские спецслужбы обвинили его в распространении пропагандистских материалов во вред Украине.

Анастасия Ларина