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Коммерсантъ FM
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СБУ предъявила обвинение жене Виктора Медведчука

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о ликвидации масштабной схемы подпольного финансирования российских группировок со стороны граждан Украины. Причастной к этой схеме назвали жену украинского политика Виктора Медведчука Оксану Марченко. СБУ предъявила ей обвинение по ч. 3 ст. 110–2 УК (финансирование действий с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата власти).

По версии СБУ, госпожа Марченко является конечным бенефициаром сети компаний в Киеве и предприятия в Ялте, которые «переводили миллионные суммы» на счета Росгвардии и МВД России в Крыму. Эти компании платили якобы за охрану недвижимости господина Медведчука на территории полуострова. Обвиняемым грозит наказание до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

«Кроме того, бизнес-структура Марченко регулярно пополняла российский бюджет в виде уплаты "налогов и сборов". Общая сумма произведенных платежей в пользу страны-агрессора составляет более 50 млн в гривен»,— говорится в пресс-релизе СБУ. На объектах недвижимости жены политика, в офисах ее киевских компаний и по адресам проживания топ-менеджеров провели 11 обысков.

Виктор Медведчук был депутатом Верховной рады и главой украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». На Украине ему грозило до 15 лет лишения свободы за госизмену. В сентябре 2022 года его передали России в обмен на украинских военных. В январе текущего года Верховная рада Украины лишила господина Медведчука мандата.

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