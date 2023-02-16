Международные резервы России сократились на $12 млрд

Банк России сообщил, что объем международных резервов РФ с 3 по 10 февраля уменьшился на 2% ($12 млрд) и составил $589 млрд. Регулятор заявил, что это вызвано отрицательной переоценкой, а также операциями, проводимыми в рамках бюджетного правила.

Согласно бюджетному правилу, из-за того, что фактические доходы нефтегазового сектора оказались в феврале ниже установленного министерством финансов уровня, ведомство направило иностранную валюту (юани) из резервов на продажу. С 7 февраля по 6 марта ежедневный объем продажи юаней составит 8,9 млрд руб. В период 13 января по 6 февраля продажи валюты составляли 3,2 млрд руб. в день.

Центробанк возобновил операции на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила в январе. Торги проводятся на Мосбирже в инструменте «китайский юань—рубль». До этого торги не проводились в течение десяти месяцев. За 2022 год международные резервы РФ сократились на 8,4%. На 1 января текущего года они составляли $577,5 млрд.

Эрдни Кагалтынов