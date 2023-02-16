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Коммерсантъ FM
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Взрывы под крымским Армянском объяснили боевым слаживанием

Серия мощных взрывов в районе воинской части в крымском городе Армянск на севере полуострова связана с подготовкой боевых подразделений, заявил советник главы региона Олег Крючков.

«По Армянску. Севернее города наши подразделения проводят боевое слаживание с использованием различных боеприпасов. Просим доверять только официальным источникам информации»,— написал господин Крючков в своем Telegram-канале.

Местные жители стали сообщать в соцсетях и пабликах о трех громких взрывах, которые прозвучали в одной из российских воинских частей на севере полуострова в 15:00.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал об атаке украинских беспилотников, которая была успешна отражена средствами ПВО. Он также отметил, что еще несколько БПЛА сбили в акватории Черного моря — в зоне Республики Крым.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Дремлюгин, Симферополь

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