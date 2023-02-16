Госдума запретила чиновникам использовать иностранные слова, у которых есть русские аналоги

Государственная дума во втором и третьем чтении приняла поправки к федеральному закону «О государственном языке Российской Федерации». Закон, в частности, запрещает употребление зарубежных слов на государственном уровне за исключением тех, которые не имеют общеупотребительных русскоязычных аналогов.

По законодательству РФ сферы использования русского языка как государственного: деятельность федеральных органов, органов субъектов и местного самоуправления, деятельность организаций, подготовка и проведение выборов и референдумов, судо- и делопроизводство.

Проект вводит в законодательство такие понятия, как нормативные словари, нормативные справочники и грамматики, по которым будут определять нормы государственного языка и, в частности, общеупотребительные аналоги иностранных слов. Список таких нормативных словарей и справочников будет определять правительство на основании предложений комиссии кабмина по русскому языку.

Кроме того, депутаты приняли поправки, внесенные ко второму чтению этого законопроекта. Согласно принятым поправкам, русский как государственный язык теперь обязателен для применения в сфере образования, государственных и муниципальных информационных системах, а также в информации для потребителей.

Законопроект предполагает, что во всех упомянутых сферах русский язык должен быть равнозначным по размещению и техническому оформлению (иметь одинаковый цвет, тип и шрифт) с иностранным, если последний в них используется.

Подробнее о законопроекте — в материале «Депутаты поговорили на чистоту языка».

Эрдни Кагалтынов