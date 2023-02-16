Без мяча догонять легче

Интрига в главной «золотой гонке» европейского футбольного сезона обострилась до предела. «Арсенал», который еще недавно лидировал в чемпионате Англии с выглядевшим колоссальным запасом прочности, пропустил вперед «Манчестер Сити» после очной встречи. В ней манчестерцы взяли верх над лондонцами в гостях — 3:1. По потерянным очкам «Арсенал» по-прежнему опережает действующего чемпиона, но, кажется, теперь именно «Манчестер Сити» стоит считать фаворитом в борьбе за титул.
Гол в ворота «Арсенала» упрочил лидерство Эрлинга Холанна (№9) в списке бомбардиров чемпионата Англии: на счету норвежского форварда «Манчестер Сити» 26 голов в 23 матчах
Фото: Matthew Childs / Reuters
Вид турнирной таблицы чемпионата Англии после этого матча должен был здорово удивить того, кто внимательно следил за ним, но месяц назад по каким-то причинам отвлекся от происходящего и только сейчас вспомнил о сильнейшем континентальном первенстве. 15 января «Арсенал» справился с «Тоттенхемом», и в тот момент в тренде были разговоры о том, что чемпионский титул от него уже никуда не денется. Все понятно: игра идет, а отрыв от ближайшего преследователя, победителя двух предыдущих чемпионатов, представляется просто колоссальным — восемь очков, и никаких матчей в запасе у «Манчестер Сити».
Но все, что произошло в течение следующего месяца, подтвердило, насколько опасно доверяться в футболе ощущениям и даже цифрам. «Арсенал» в феврале забуксовал, проиграв перед столкновением с конкурентом «Эвертону» и поделив очки с «Брентфордом», и вдруг выяснилось, что отрыва у него почти не осталось. А очная встреча сожрала его без остатка.
Она была очень странной. Испанский тренер Пеп Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году, и при нем этот клуб быстро превратился в эталон с точки зрения игры от владения мячом.
Так вот, странность заключается в том, что в матче с «Арсеналом» мяч принадлежал манчестерцам всего 36% времени, будто бы с лондонцами бился не футбольный гигант, а мечтающий удержаться в премьер-лиге аутсайдер.
Но абсолютный антирекорд «эпохи Гвардиолы» не помешал нарядившемуся в чужую одежду гиганту одержать довольно убедительную победу.
Это был тот классический случай, когда проигравший обязан винить в осечке прежде всего самого себя. В первом тайме «Манчестер Сити» смотрелся неважно, но дурацкая ошибка игрока «Арсенала» Такэхиро Томиясу, отдавшего пас назад сопернику — Кевину Де Брёйне, позволила гостям выйти вперед. Букайо Сака с пенальти счет сравнял, однако Гвардиола в перерыве, конечно, внес кое-какие коррективы, например развязав руки ради помощи атаке Бернарду Силве, и все у манчестерцев склеилось. Очередной ляп «Арсенала» вылился в гол Джека Грилиша, а потом Эрлинг Холанн добил хозяев, опустив их на вторую строчку в таблице.
Лидерство «Манчестер Сити», правда, скорее символическое. Очков у оппонентов поровну, манчестерцы опережают лондонцев по разнице забитых и пропущенных мячей, а у «Арсенала» к тому же есть матч в запасе.
Ему предстоит сыграть в чемпионате 16 встреч, «Манчестер Сити» — 15.
Но есть довольно веские причины считать, что именно манчестерский клуб превратился в фаворита «золотой гонки». BBC в своем материале, посвященном матчу, отметил, помимо прочего, его, не исключено, громадное психологическое значение: такие удары, какой только что пропустил «Арсенал», переварить сложно. А есть еще календарь оставшейся части сезона.
В нем у каждого из оппонентов по три матча против соперников из так называемой большой шестерки безусловных грандов. Причем соперники одни и те же. Два из них — гранды, которые находятся в жутком кризисе и расположились в подвале топ-десятки, «Челси» и «Ливерпуль». Но если «Манчестер Сити» обоих принимает на своем стадионе, то «Арсенал» с ливерпульцами сыграет на чужом поле. Также участников «золотой гонки» ждет еще один матч друг с другом — 26 апреля. И он будет домашним для «Манчестер Сити»: нюанс, возможно, решающий.
Чемпионат Англии
Перенесенный матч 12-го тура. «Арсенал»—«Манчестер Сити» 1:3 (Сака, 42 (пен.) — Де Брёйне, 24; Грилиш, 72; Холанн, 82).
Положение команд. 1. «Манчестер Сити» — 51 очко (после 23 матчей). 2. «Арсенал» — 51 (22). 3. «Манчестер Юнайтед» — 46 (23). 4. «Ньюкасл» — 41 (22). 5. «Тоттенхем» — 39 (23). 6. «Брайтон» — 35 (21).