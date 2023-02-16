Без мяча догонять легче

Интрига в главной «золотой гонке» европейского футбольного сезона обострилась до предела. «Арсенал», который еще недавно лидировал в чемпионате Англии с выглядевшим колоссальным запасом прочности, пропустил вперед «Манчестер Сити» после очной встречи. В ней манчестерцы взяли верх над лондонцами в гостях — 3:1. По потерянным очкам «Арсенал» по-прежнему опережает действующего чемпиона, но, кажется, теперь именно «Манчестер Сити» стоит считать фаворитом в борьбе за титул.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гол в ворота «Арсенала» упрочил лидерство Эрлинга Холанна (№9) в списке бомбардиров чемпионата Англии: на счету норвежского форварда «Манчестер Сити» 26 голов в 23 матчах

Фото: Matthew Childs / Reuters Гол в ворота «Арсенала» упрочил лидерство Эрлинга Холанна (№9) в списке бомбардиров чемпионата Англии: на счету норвежского форварда «Манчестер Сити» 26 голов в 23 матчах

Фото: Matthew Childs / Reuters

Вид турнирной таблицы чемпионата Англии после этого матча должен был здорово удивить того, кто внимательно следил за ним, но месяц назад по каким-то причинам отвлекся от происходящего и только сейчас вспомнил о сильнейшем континентальном первенстве. 15 января «Арсенал» справился с «Тоттенхемом», и в тот момент в тренде были разговоры о том, что чемпионский титул от него уже никуда не денется. Все понятно: игра идет, а отрыв от ближайшего преследователя, победителя двух предыдущих чемпионатов, представляется просто колоссальным — восемь очков, и никаких матчей в запасе у «Манчестер Сити».

Но все, что произошло в течение следующего месяца, подтвердило, насколько опасно доверяться в футболе ощущениям и даже цифрам. «Арсенал» в феврале забуксовал, проиграв перед столкновением с конкурентом «Эвертону» и поделив очки с «Брентфордом», и вдруг выяснилось, что отрыва у него почти не осталось. А очная встреча сожрала его без остатка.

Она была очень странной. Испанский тренер Пеп Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году, и при нем этот клуб быстро превратился в эталон с точки зрения игры от владения мячом.

Так вот, странность заключается в том, что в матче с «Арсеналом» мяч принадлежал манчестерцам всего 36% времени, будто бы с лондонцами бился не футбольный гигант, а мечтающий удержаться в премьер-лиге аутсайдер.

Но абсолютный антирекорд «эпохи Гвардиолы» не помешал нарядившемуся в чужую одежду гиганту одержать довольно убедительную победу.

Это был тот классический случай, когда проигравший обязан винить в осечке прежде всего самого себя. В первом тайме «Манчестер Сити» смотрелся неважно, но дурацкая ошибка игрока «Арсенала» Такэхиро Томиясу, отдавшего пас назад сопернику — Кевину Де Брёйне, позволила гостям выйти вперед. Букайо Сака с пенальти счет сравнял, однако Гвардиола в перерыве, конечно, внес кое-какие коррективы, например развязав руки ради помощи атаке Бернарду Силве, и все у манчестерцев склеилось. Очередной ляп «Арсенала» вылился в гол Джека Грилиша, а потом Эрлинг Холанн добил хозяев, опустив их на вторую строчку в таблице.

Лидерство «Манчестер Сити», правда, скорее символическое. Очков у оппонентов поровну, манчестерцы опережают лондонцев по разнице забитых и пропущенных мячей, а у «Арсенала» к тому же есть матч в запасе.

Ему предстоит сыграть в чемпионате 16 встреч, «Манчестер Сити» — 15.

Но есть довольно веские причины считать, что именно манчестерский клуб превратился в фаворита «золотой гонки». BBC в своем материале, посвященном матчу, отметил, помимо прочего, его, не исключено, громадное психологическое значение: такие удары, какой только что пропустил «Арсенал», переварить сложно. А есть еще календарь оставшейся части сезона.

В нем у каждого из оппонентов по три матча против соперников из так называемой большой шестерки безусловных грандов. Причем соперники одни и те же. Два из них — гранды, которые находятся в жутком кризисе и расположились в подвале топ-десятки, «Челси» и «Ливерпуль». Но если «Манчестер Сити» обоих принимает на своем стадионе, то «Арсенал» с ливерпульцами сыграет на чужом поле. Также участников «золотой гонки» ждет еще один матч друг с другом — 26 апреля. И он будет домашним для «Манчестер Сити»: нюанс, возможно, решающий.

Алексей Доспехов