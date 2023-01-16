«Арсенал» наращивает запасы

В двух ключевых матчах 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) его лидер «Арсенал» на выезде победил «Тоттенхем» — 2:0, а идущий на втором месте «Манчестер Сити», также игравший в гостях, уступил «Манчестер Юнайтед» — 1:2. Таким образом, разрыв между двумя клубами вырос до восьми очков. Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола уже заявил, что его команда «не может выиграть» чемпионат Англии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нелепый автогол вратаря «Тоттенхема» Уго Льориса помог «Арсеналу» стать теперь уже безоговорочным фаворитом в борьбе за золото чемпионата Англии

Фото: Dylan Martinez / Reuters Нелепый автогол вратаря «Тоттенхема» Уго Льориса помог «Арсеналу» стать теперь уже безоговорочным фаворитом в борьбе за золото чемпионата Англии

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Хотя до финиша чемпионата Англии по футболу еще примерно половина дистанции, 20-й тур стал в нем одним из ключевых. Он вместил в себя два матча, которые были не только принципиальны сами по себе, но и кардинальным образом влияли на ситуацию в верхней части турнирной таблицы, а возможно, даже предрешили исход борьбы за золото.

В субботу прошлогодний чемпион «Манчестер Сити», идущий на втором месте, играл в гостях с «Манчестер Юнайтед», который после провального старта постепенно подтянулся к лидирующей группе. Матч первого круга между этими командами завершился убедительной победой действующего чемпиона — 6:3, однако на Old Trafford хозяевам удалось взять реванш.

Прогресс, которого «Манчестер Юнайтед» добился в последнее время под руководством главного тренера Эрика тен Хага, не вызывает сомнений даже у тех, кто поначалу сомневался в способности голландского специалиста вывести один из самых популярных клубов мира из затянувшегося кризиса. Причем речь не только о качественной реализации тактических идей голландца, но и о возвращении психологии победителей. Пропустив в середине тайма после точного удара головой Джека Грилиша, «Манчестер Юнайтед» затем в течение четырех минут ответил двумя результативными выпадами. По поводу первого ответного гола, забитого Бруну Фернандешем, правда, возникла горячая дискуссия. По ходу атаки в явный офсайд забежал Маркус Рашфорд, который, хотя и не коснулся мяча, явно влиял на развитие эпизода, что отметил, например, главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола. Зато насчет второго гола «Манчестер Юнайтед», который оказался уже на счету Рашфорда, откликнувшегося на передачу Алехандро Гарначо с левого фланга и в падении протолкнувшего мяч мимо вратаря Эдерсона, подобных разговоров не возникало. Таким образом, «Манчестер Сити», который в среду в Кубке Английской лиги проиграл одному из аутсайдеров АПЛ «Саутгемптону», потерпел второе чувствительное поражение за одну неделю. А Гвардиоле оставалось лишь заявить, что выиграть чемпионат его команда не сможет.

Испанец, вероятно, при этом немного кривил душой. Он наверняка рассчитывал, что в заключительном матче тура, так называемом дерби Северного Лондона, «Тоттенхем» сумеет отобрать очки у «Арсенала», но его надежды не оправдались.

Первый тайм прошел при подавляющем преимуществе гостей, которые просто подавили «Тоттенхем» своей активностью. Не прошло и десяти минут, а Уго Льорису пришлось спасать свою команду после слабенького удара с нерабочей, левой ноги Эдди Нкетии, упустившего стопроцентный шанс. Однако вскоре после этого подвига французский голкипер хозяев допустил редкую для голкиперов его уровня оплошность. Прострел с правого фланга Букайо Саки, безусловно, представлял серьезную опасность. Но переправлять мяч в свои ворота, что каким-то необъяснимым образом проделал Льорис, было совсем не обязательно. Пропустив, «Тоттенхем» попытался перехватить инициативу, и один из его лидеров, кореец Сон Хын Мин, был близок к тому, чтобы сравнять счет, но тут блестяще проявил себя уже вратарь «Арсенала» Арон Рамсдейл. А затем гости удвоили преимущество. И если в том эпизоде можно было говорить о помощи со стороны их соперников, то выражалась она лишь в невнимательности, которая позволила норвежцу Мартину Эдегору нанести идеальный по точности удар в нижний угол из-за пределов штрафной площади.

Вторая половина прошла в более равной борьбе. Временами «Тоттенхему» удавалось прижать «Арсенал» к своим воротам, по причине чего Рамсдейл, безусловно, оказался одним из лучших игроков встречи. Гости, особенно Нкетиа и Гранит Джака, старались не сбавлять обороты, но счет не изменился. А сразу после финального свистка возникла легкая потасовка. Нападающий «Тоттенхема» Ришарлисон начал выяснять отношения с Рамсдейлом, а один из болельщиков хозяев из-за пределов поля умудрился нанести вратарю «Арсенала», стоявшему у рекламного щита, ощутимый пинок. Впрочем, до полноценной драки дело не дошло. Через минуту главный тренер гостей Микеле Артета в обнимку со своим вратарем бежали отмечать победу к сектору болельщиков «Арсенала». И повод для радости у них действительно был. Восемь очков отрыва от «Манчестер Сити» — очень серьезное преимущество.

Евгений Федяков