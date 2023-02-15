На «Тоттенхем» нашелся покупатель

Очередной топовый английский клуб оказался в центре внимания из-за планов по его покупке новыми хозяевами. Financial Times сообщила о том, что группа предпринимателей во главе с Джамом Наджафи, председателем совета директоров американского инвестиционного фонда MSP Sports Capital, собирается реализовать сделку по приобретению лондонского «Тоттенхема». Ее предполагаемая стоимость — $3,75 млрд — не так уж сильно уступает общей стоимости прошлогодней сделки, в результате которой «Челси» перешел от Романа Абрамовича консорциуму Тодда Бёли, но существенно больше, чем стоили собственно акции лондонского клуба.
Джам Наджафи является совладельцем команды «Формулы-1» McLaren, команды НБА «Финикс Санз» и ряда европейских футбольных клубов не самого высокого уровня
Фото: Najafi Companies
О готовящейся «сделке-блокбастере» по покупке «Тоттенхема» сообщило издание Financial Times. По его данным, в настоящее время Джам Наджафи вместе с консорциумом соинвесторов разрабатывает ее структуру. В течение «ближайших недель» она будет представлена совладельцам клуба Джо Льюису и Дэниелу Леви. Господин Наджафи оценивает его в $3 млрд, при этом еще $750 млрд будут потрачены на покрытие текущих долгов лондонцев. Как утверждает Financial Times, 70% суммы заплатит принадлежащий Джаму Наджафи фонд MSP Sports Capital. Он занимается инвестициями в различные спортивные проекты, приобретая, как правило, миноритарные пакеты акций. Фонд является совладельцем команды «Формулы-1» McLaren, команды НБА «Финикс Санз», ряда европейских футбольных клубов не самого высокого уровня. 30-процентная доля отводится партнерам господина Наджафи, представляющим, как утверждает Financial Times, страны Персидского залива. Руководство «Тоттенхема» отказалось комментировать BBC эту информацию.
Лондонский клуб входит в так называемую большую шестерку грандов Английской премьер-лиги (АПЛ) наряду с «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпулем», «Челси» и «Арсеналом». Правда, демонстрируя стабильность, «Тоттенхем» отличается крайне низкой по сравнению с ними спортивной эффективностью. С 2008 года, после победы в Кубке Английской лиги, он не завоевал ни одного более или менее престижного трофея. При этом «Тоттенхем» часто довольно неплохо комплектуется (например, сейчас на линии атаки играют суперзвезды Гарри Кейн и Хон Сын Мин), а его тренерами становятся топовые специалисты — такие как нынешний наставник Антонио Конте. С ним в настоящий момент команда занимает пятое место в первенстве страны и выступает в 1/8 финала Лиги чемпионов (в первом матче раунда она уступила в гостях «Милану» — 0:1). К факторам, повышающим привлекательность клуба, та же BBC отнесла введенный в эксплуатацию на излете прошлого десятилетия 63-тысячный стадион, один из лучших в АПЛ. В свежем релизе Deloitte Money League — классификации, ранжирующей футбольные команды по размеру поступлений,— «Тоттенхем» расположился на десятой позиции с доходами в €523 млн за минувший сезон.
Впрочем, в любом случае цифры, названные Financial Times, выглядят удивительными.
Дело в том, что прогнозируемая сумма сделки по «Тоттенхему» не так уж радикально ниже общей суммы прошлогодней сделки, в результате которой Роман Абрамович продал «Челси» консорциуму во главе с Тоддом Бёли. Совокупные затраты покупателей оцениваются в £4,25 млрд ($5,16 млрд). Но из этой суммы непосредственно на приобретение акций «Челси», бренда все же куда более заметного, нежели «Тоттенхем», пошло £2,5 млрд ($3 млрд). Оставшиеся средства господин Бёли обязался вложить в развитие клуба.
«Тоттенхем» не единственный английский клуб, который этой зимой очутился в центре внимания из-за интереса к его покупке. С осени прошлого года претендента на свой актив ищут хозяева «Манчестер Юнайтед» — семья Глейзер. Пока официально об участии в конкурсе объявил только глава и основной владелец компании INEOS Джим Рэтклифф. Но Daily Mail сообщала, что к нему вскоре присоединится и некий консорциум катарских предпринимателей.