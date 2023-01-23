Фестиваль любви и горячих точек

Обнародована официальная программа 73-го Берлинского международного кинофестиваля, который пройдет с 16 по 26 февраля. Ее комментирует Андрей Плахов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран При всех улыбках руководителей фестиваля Мариетте Риссенбек и Карло Шатриана его программа далека от легкомыслия

Фото: Tobias Schwarz / AFP При всех улыбках руководителей фестиваля Мариетте Риссенбек и Карло Шатриана его программа далека от легкомыслия

Фото: Tobias Schwarz / AFP

На пресс-конференции после оглашения программы директору фестиваля Карло Шатриану был задан вопрос, почему в ней так много мелодрам и фильмов о любви. Действительно, на поверхностный взгляд складывается такое впечатление, но, возможно, оно будет скорректировано. Что еще бросается в глаза (и это уже более существенно) — в основном конкурсе, составленном из 18 фильмов, много новых и мало больших имен. Из последних преобладают пионеры и активисты новых волн прошлого века. Это немецкие ветераны — 80-летняя Маргарете фон Тротта («Ингеборг Бахман: Путешествие в пустыню») и преодолевшие 60-летний рубеж Кристиан Петцольд («Большое красное небо») и Ангела Шанелек («Музыка»). К ним можно добавить 75-летнего француза Филиппа Гарреля («Большая колесница»).

Из более молодых в конкурсе представлены немка Эмили Атеф («Однажды мы расскажем друг другу все»), ее соотечественник Кристоф Хоххойслер («До конца ночи»), австралиец Иван Сен («Лимбо»), южноафриканец Джон Тренгов («Манодром»), американка Селин Сонг («Прошлые жизни»). Есть в конкурсе и аниме («Судзуме закрывает двери» Макото Синкая), и документалистика («Непреклонный» Николя Филибера).

Не оправдались прогнозы о включении в берлинскую программу картин финна Аки Каурисмяки, румына Кристи Пую, а также новой работы Кирилла Серебренникова об Эдуарде Лимонове. Скорее всего, эти фильмы появятся весной в программе Каннского фестиваля — вечного конкурента Берлинале.

В другой конкурсной программе — Encounters («Встречи») новых имен еще больше; среди них Малика Мусаева, ученица Александра Сокурова. В Берлине покажут ее режиссерский дебют «Клетка ищет птицу», снятый в Ингушетии, на границе с Чечней, с непрофессиональными исполнителями-чеченцами на их родном языке. В этой картине переплетаются различные женские судьбы, объединяет их внутренний конфликт — преодоление несвободы, поиск своего независимого пути. Мусаева продолжает кинообразование и профессиональную карьеру в Германии, но намерена и дальше снимать о своих соотечественниках на чеченском языке. Появление этого фильма на Берлинале особенно значимо, поскольку в прошлом году он был отвергнут Каннским фестивалем — возможно, по причине овладевшей тогда многими умами идеей бойкота российского кино; во всяком случае, именно так прокомментировал каннское решение Александр Сокуров.

Другой фильм, привлекающий внимание в программе Encounters,— документальный «Восточный фронт», снятый на Украине Виталием Манским в соавторстве с Евгением Титаренко в копродукции Латвии, Чехии, Украины и США.

Украинский сюжет наряду с иранским станет главным на Берлинале — фестивале, с давних пор славящемся своей политической ангажированностью.

В этом году внимание сфокусировано на двух горячих точках, в которых льется кровь и гибнут люди. В разных программах Берлинале покажут рекордное количество иранских картин, а также украинских или связанных с Украиной. Достаточно сказать, что на фестивале состоится премьерный спецпоказ документального фильма «Superpower» Шона Пенна и Аарона Кауфмана, одним из главных героев которого будет Владимир Зеленский.

Кроме этого, в программу «Панорама» включены фильмы «Ты меня любишь?» Тони Ноябревой (Украина—Швеция) и «Железные бабочки» Романа Любого (Украина—Германия). А в программе Generation тоже две украинские ленты — «Мы не исчезнем» Алисы Коваленко и «Просыпаясь в тишине» Милы Жлуктенко. В короткометражном конкурсе еще один украинский фильм — «Это свидание» Нади Парфан, а также немецкий — «Женщина в Макуэни» Дарьи Беловой.

Вне конкурса в Берлине покажут триллер «Внутри» Василиса Кацуписа, в котором Уиллем Дэфо играет похитителя произведений искусства, байопик «Голда» Гая Наттива с Хелен Миррен в роли Голды Меир и другие ожидаемые хиты. Жюри главного конкурса возглавит ролевая модель молодежи и студентов актриса Кристен Стюарт: таких юных президентов жюри на фестивале еще не было. Откроет Берлинале комедия «Иди ко мне, детка» Ребекки Миллер с Питером Динклейджем, Энн Хэтауэй и Марисой Томей. Почетного «Золотого медведя» на фестивале вручат Стивену Спилбергу.