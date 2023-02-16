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Коммерсантъ FM
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Politico: страны ЕС не согласовали новые антироссийские санкции из-за каучука

Послы стран Евросоюза не смогли согласовать десятый пакет антироссийских санкций, сообщило издание Politico. Утверждается, что одним из спорных вопросов остаются ограничения на синтетический каучук российского производства.

Как отмечает Politico, Россия в 2021 году экспортировала синтетический каучук на сумму около $2 млрд. Около $700 млн приходятся на Евросоюз. Некоторые виды каучука уже попали под санкции. Среди прочего каучук используется при производстве шин. По информации издания, Италия и Германия скептически настроены по поводу этого запрета. Ограничения поддерживает Польша.

Брюссель намерен объявить десятый пакет антироссийских санкций в годовщину ввода войск на Украину. Как сообщала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, он подразумевает ограничения российского экспорта на €10 млрд. По ее словам, предлагаются, в частности, ограничения против «десятков электронных компонентов», которые используются в российских дронах, ракетах и вертолетах. Как утверждало Politico, в пакет также могут включить около 130 физических и юридических лиц, четыре банка, включая Альфа-банк. Однако, по данным Bloomberg, некоторые члены Евросоюза выступили против включения новых банков в санкционный список.

О планах ЕС по использованию замороженных активов РФ — в материале «Ъ» «Российские активы хотят отнять и поделить».

Леонид Уварчев

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