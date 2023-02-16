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Коммерсантъ FM
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Глава МИД Израиля прибыл в Киев для встречи с Зеленским

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн начал свой рабочий визит на Украину. Он планирует встретиться в Киеве с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Также он намерен принять участие в открытии посольства Израиля в Киеве.

Господин Коэн опубликовал фотографию прибытия на Украину в Twitter. «Я прибыл сказать: Израиль поддерживает Украину и украинский народ в трудную минуту»,— написал министр.

Как передает The Times of Israel, господин Коэн начал визит с Бучи Киевской области. Украинская сторона обвиняет РФ в совершении военных преступлений в этом городе, Москва это отрицает. Израильский министр также посетил Бабий Яр в Киеве, где в 1941 году было убито больше 30 тыс. евреев.

Эли Коэн стал самым высокопоставленным израильским чиновником, посетившим Украину с ввода Россией войск 24 февраля 2022 года. Источники израильского сайта Walla ранее сообщали, что украинская сторона выставила израильтянам целый список предварительных условий для визита министра, включая осуждение «российского вторжения» и предоставление кредита в размере полумиллиарда долларов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Украина выставила Израилю счет».

Леонид Уварчев

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