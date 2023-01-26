В Ижевске вновь объявили аукцион на капитальный ремонт подземного перехода у УдГУ

Служба благоустройства и дорожного хозяйства столицы Удмуртии вновь проводит аукцион на капитальный ремонт подземного пешеходного перехода в районе Удмуртского государственного университета. Согласно данным, представленным на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет 19,9 млн руб.

Согласно представленной документации, финансировать работы планируется из местного бюджета. Дата начала исполнения контракта — 15 апреля, окончания — 31 июля 2023 года.

Напомним, в конце июля 2022 года в Ижевске начали капитальный ремонт подземного перехода начали и планировали завершить в августе. Предполагалось, что общая стоимость реконструкции объекта составит порядка 19,2 млн руб. Однако ремонт подземного перехода у Удмуртского госуниверситета перенесли на 2023 год из-за ошибок проектировщиков. Договор с подрядчиком расторгли.