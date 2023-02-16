Литва прекратила взаимодействие с Белоруссией по бесперебойному пропуску транспорта

Литва уведомила Белоруссию о прекращении взаимодействия с таможенными и пограничными службами по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу и увеличению пропускной способности автодорожных пунктов пропуска. Об этом сообщил Госпогранкомитет Белоруссии в Telegram.

Белорусское ведомство отметило, что Вильнюс не указал причины решения. Взаимодействие по бесперебойному потоку транспорта осуществлялось по документу, подписанному в ноябре 2019 года.

Как объяснил официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский, решение Литвы может «негативно сказаться на ситуации с ритмичностью пересечения границы лицами и транспортными средствами». Из-за него прекращается сотрудничество по недопущению образованию очередей. «По сути он (шаг Литвы.— "Ъ") направлен на то, чтобы не иметь обязательств перед белорусской стороной в части бесперебойности и ритмичной работы пункты пропуска»,— сказал господин Бычковский «РИА Новости».

Литва в январе денонсировала подписанный в 2006 году договор с Белоруссией о принципах приграничного сотрудничества. Власти посчитали, что его реализация невозможна и вряд ли станет возможной в ближайшее время. Соглашение касалось сотрудничества в области инфраструктуры, перемещения транспорта и пассажиров через границу, обмена информацией и других вопросов.

О трудностях на границе Белоруссии и Польши — в материале «Ъ» «Докукурыкались».

Леонид Уварчев