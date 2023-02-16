Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Литва прекратила взаимодействие с Белоруссией по бесперебойному пропуску транспорта

Литва уведомила Белоруссию о прекращении взаимодействия с таможенными и пограничными службами по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу и увеличению пропускной способности автодорожных пунктов пропуска. Об этом сообщил Госпогранкомитет Белоруссии в Telegram.

Белорусское ведомство отметило, что Вильнюс не указал причины решения. Взаимодействие по бесперебойному потоку транспорта осуществлялось по документу, подписанному в ноябре 2019 года.

Как объяснил официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский, решение Литвы может «негативно сказаться на ситуации с ритмичностью пересечения границы лицами и транспортными средствами». Из-за него прекращается сотрудничество по недопущению образованию очередей. «По сути он (шаг Литвы.— "Ъ") направлен на то, чтобы не иметь обязательств перед белорусской стороной в части бесперебойности и ритмичной работы пункты пропуска»,— сказал господин Бычковский «РИА Новости».

Литва в январе денонсировала подписанный в 2006 году договор с Белоруссией о принципах приграничного сотрудничества. Власти посчитали, что его реализация невозможна и вряд ли станет возможной в ближайшее время. Соглашение касалось сотрудничества в области инфраструктуры, перемещения транспорта и пассажиров через границу, обмена информацией и других вопросов.

О трудностях на границе Белоруссии и Польши — в материале «Ъ» «Докукурыкались».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...