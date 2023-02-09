Движение трамваев в Академический район запустят в ноябре

Пассажирское движение по трамвайному маршруту в Академический район Екатеринбурга может быть запущено в ноябре этого года, заявил мэр Алексей Орлов. По его словам, для запуска ветки потребуется 20 новых трехсекционных трамваев, на закупку которых потребуется около 3 млрд руб.

«Учитывая сроки, мы можем применить и концессионную модель, и лизинговую схему. Сегодня мы прорабатываем с рядом лизинговых компаний эти вопросы. До конца года необходимое количество машин для обслуживания трамвайной ветки получим. Мое твердое убеждение, чтобы новая ветка обслуживалась новым подвижным составом», – подчеркнул господин Орлов.

Мэрия также рассчитывает на федеральную поддержку при приобретении машин, хотя бы в части субсидирования процентной ставки по привлеченным финансовым банковским ресурсам.

Строительство трамвайной линии в Академический район началось в ноябре 2021 года. Стоимость проекта оценивается в 15,2 млрд руб. В результате работ будет построен трамвайный путь протяженностью 19,3 км и проведена реконструкция существующего.

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